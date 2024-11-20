Под покровом ночи в Кенгарагсе сгорела машина. Местные жители подозревают: без злого умысла не обошлось

Сгоревший автомобиль Mercedes стоит на улице Прушу с утра субботы. Судя по всему, его двигатель загорелся в темное время суток, и некоторые местные жители проснулись, когда пожарные уже начали гасить огонь. Сейчас обгоревшие обломки служит объектом интереса и заметно, что в самой машине и рядом с ней разбросаны сигаретные окурки.

Местные жители припоминают, что в этом году в районе Кенгарагса уже сгорело несколько автомобилей, поэтому считают, что пожар стал следствием злого умысла. В Госполиции сообщают, что в настоящее время проводится расследование и причины возгорания Mercedes пока не ясны.

"В связи с происшествием возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем поджога. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет", - поясняет представитель Госполиции Гита Гжибовска.

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