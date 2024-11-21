Под Кекавой машина сбила пешехода и скрылась: полиция просит помощи

Роковое столкновение произошло около 18.00, когда на улице уже стемнело. По предварительной информации, полученной правоохранителями, неизвестный водитель, управлявший автомобилем с полуприцепом, наехал на пешехода, который после удара был отброшен на встречную полосу, где его сбил грузовик марки "Рено". После аварии на месте происшествия остался только водитель Renault.

На конкретном участке дороги с местными жителями произошло несколько аварий. Во вторник вечером происходящее на улице заметили соседи, когда приехали экстренные службы и начала образовываться пробка.

В погибшем опознали 61-летнего мужчину. У пешехода не было светоотражающих элементов, сообщают правоохранители.

По факту происшествия Госполиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства происшествия, а также просит отозваться очевидцев происшествия по телефону 67086683 или 110.