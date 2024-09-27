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«Под флагом патриотизма, Нацблок банально выводит деньги»: партия «Стабильности» обращается в прокуратуру (3)

Редакция PRESS 27 сентября, 2024 09:44

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LETA

В четверг, 26 сентября, утром у здания парламента партия «Стабильности!» провела встречу с журналистами. Депутаты Сейма ознакомили с собранными материалами о возможной политической коррупции со стороны видных функционеров "Национального объединения".

Партия «Стабильности!» связывает это с созданием сети зарядок для электромобилей Министерства земледелия. Как сообщалось ранее, Госконтроль констатировал, что на эти цели было нерационально израсходовано более 3 миллионов евро.

Своей целью депутаты Сейма называют "не допустить сокрытия возможных политических закупок и сокрытия обстоятельств от общественности". Партия также планирует обратиться в Генеральную прокуратуру, подтвердил агентству LETA лидер "Стабильности" Алексей Росликов.

- Под флагом патриотизма, Нацблок банально выводит деньги на фирмы своих родственников из бюджета страны. Для них главное заставить всех говорить и бороться с русским языком, а под шумок пилить бюджет. Мы подготовили свое расследование и подадим сегодня его в прокуратуру, - заявил Алексей Росликов. 

Партия утверждает, что при закупках могло существовать политическое соглашение с Рихардом Колсом, который представляет "Национальное объединение", и что это соглашение могло оказать влияние на тогдашнего министра сельского хозяйства Каспара Герхарда, который также представлял "Национальное объединение".

Уже сообщалось, что проверка Госконтроля установила, что Министерство земледелия, потратив 3,1 млн евро на создание сети зарядных станций для электромобилей, действовало не осмысленно и не в соответствии с планами развития.

Созданная сеть зарядных станций электромобилей не отвечает текущим и перспективным потребностям автопарка министерства, а также оборудование для зарядки не соответствует техническим возможностям, имеющимся в соответствующих местах.

Член совета Госконтроля Инга Вилка отмечает, что незапланированные ранее 3,1 млн евро, выделенные из госбюджета в 2022 году на сеть зарядки электромобилей министерства - слишком велики. Кроме того, она подчеркивает, что Госконтроль понимает желание идти в направлении «зеленого курса», однако результаты проверки показывают, что в данном случае «зеленый курс» скорее использовался как прикрытие для необоснованного и расточительного использования средств из государственного бюджета.

Проверка государственных аудиторов также установила, что также при закупках ограничивалась конкуренция путем установления необоснованно высоких и несоразмерных требований к претендентам на исполнение госзаказа.

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