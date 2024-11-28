Под флагом НАТО: для защиты Балтийского моря хотят создать морскую полицию

Об этом он заявил после прозвучавшего на заседании представителей Балтийских и Северных стран в Швеции предложения премьер-министра Польши Дональда Туска о создании «миссии морской полиции на Балтике» с учетом потребности стран региона в новых инструментах и ​​амбициозных мерах по борьбе с угрозами.

«Любая идея по укреплению безопасности Балтийского моря приветствуется. Я думаю, что мы как Альянс (НАТО - BNS) смогли бы это делать", - сказал BNS Касчюнас.

Временного министра поддержала социал-демократ Довиле Шакалене, претендующая возглавить Минобороны. Она согласилась с утверждением Туска о том, что странам региона нужны новые форматы, более смелые позиции в вопросах безопасности на Балтийском море.

«Первоначальная оценка положительная. Я думаю, что воздушная полиция обладает определенным сдерживающим эффектом, так что и морская полиция под флагом НАТО тоже будет обладать определенным сдерживающим эффектом", - сказала она BNS.

"У них (Балтийских и Северных стран - BNS) есть такие мощности (военный флот - BNS) и они заметны, но если под флагом НАТО, то они гораздо сильнее и лучше. Конечно, нам бы хотелось солидарности всех союзников, а не только нашего региона», - сказала Шакалене, подчеркнув, что этот вопрос можно обсудить и с Великобританией.

Касчюнас подчеркнул, что пока рано говорить о формах действия такой полиции, но отметил, что можно будет сконцентрироваться на основных судоходных путях, флотах стран, которые представляют наибольшую опасность.

Предложение Туска появилось после того, как на прошлой неделе в Балтийском море были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля: между Литвой и Швецией, а также между Германией и Финляндией. Подозревается, что в этом замешано судно под китайским флагом, которое вышло из России.

Политики правящего большинства в Литве подозревают, что инциденты связаны с диверсией России.

Литва, Швеция и Финляндия приступили к досудебному расследованию инцидентов в Балтийском море.

Сейчас НАТО осуществляет миссию воздушной полиции в странах Балтии, она осуществляется из Литвы и временно из Латвии, а на базе ВВС Эстонии сейчас идет ремонт.