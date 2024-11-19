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Почувствовала себя страшным предателем: учительницу латышского наказали за то, что она не явилась на учения

Редакция PRESS 19 ноября, 2024 14:41

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Bez Tabu/ TV3

Учительница латышского языка Синта получила штраф за то, что вступив однажды в ряды Земессардзе она около 20 лет не участвовала в их деятельности и не ездила на сборы, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жизнь Синты вращается вокруг Риги, но она подчеркивает, что была и останется латгалкой. Движимая патриотическими чувствами, в начале тысячелетия она вступила в Земессардзе.

«Мы, несколько девушек из Латгалии, вступили в ряды Земессардзе. В то время это было не так популярно. За эти 20 лет я, может быть, и пошла бы на учения, но мне о них никто не сообщал. Я списала это на то, что меня, возможно, демобилизовали», - рассказала учительница в интервью программе.

В этом году военные нашли Синту по заявленному адресу в Латгалии, в доме, где живет ее мама.

«Мама спросила - что я нарушила? Пришло письмо из военной полиции. В тот момент я была в шоке: меня вызывали на административное слушание за то, что я не явилась на мобилизационные учения», - рассказывает она.

Сознательная учительница поспешила в штаб военной полиции в Риге. Там она узнала о себе много нового, например, что является правонарушителем. 

«Они отвели меня к юристу военной полиции. Юрист установил камеру. Ощущения были сюрреалистичными, очень страшными. Мне все время было страшно, я чувствовал себя ужасно неуверенно. Юрист сказал мне, что штраф составляет до 350 евро. В этот момент я почувствовала мобинг, как будто разговаривала с вышестоящим лицом, которое с самого начала пыталось запугать меня большими суммами денег. Я чувствовала себя самым большим предателем Латвии!», - рассказывает Синта.

Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили, что Синта был уволена несколько лет назад. В таких случаях бывшие военнослужащие становятся солдатами запаса, что означает, что связь с армией не разорвана полностью. Учения, в которых Синта не участвовал, были масштабными мобилизационными учениями, чтобы проверить, сколько защитников у Латвии. По мнению НБС, Синта должна была принять в них участие.

Женщина заявляет, что не получала повестки по задекларированному месту жительства о необходимости явиться на учения. Военная полиция не стала комментировать это, поскольку система показывает обратное.

Решение Синта может обжаловать.

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