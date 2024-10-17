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Почти миллиард евро: Служба госдоходов посчитала, сколько жители Латвии задолжали государству

© LETA 17 октября, 2024 16:11

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В начале октября общие налоговые задолженности в Латвии, включая текущие, приостановленные задолженности и долги с продлением сроков погашения, составили 854,026 млн евро, свидетельствуют данные Службы госдоходов.
Это на 1,4% больше, чем месяцем ранее, но на 1% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы госдоходов, сообщает агентство LETA.

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили 372,947 млн евро (на 0,3% больше, чем в начале сентября), задолженности перед бюджетами самоуправлений — 299,86 млн евро (на 0,9% больше), задолженности по взносам социального страхования — 181,219 млн евро (на 4,3% больше).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 62% общей суммы, или 529,157 млн евро.

Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 2,5 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию признаны долги в размере 526,657 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию — 239,152 млн евро, не подлежащими реальному взысканию — 287,506 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 октября была предоставлена по задолженностям на сумму 94,238 млн евро, что на 0,2% больше, чем в начале года.

 
Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, в начале июля составляла 230,631 млн евро — это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2024 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 862,392 млн евро.

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