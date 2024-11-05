Из этой суммы 337,6 миллиона евро - это средства Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 59,5 миллиона евро - государственное софинансирование.

Эстония получила около 440 млн евро, в том числе 352 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 88 млн евро в виде государственного софинансирования, а Литва - около 529 млн евро, в том числе 450 млн евро от Европейского инструмента соединения инфраструктуры и 79 млн евро из государственного бюджета.

Дополнительные средства также были выделены на развитие подсистем электрификации "Rail Baltica" и других железнодорожных систем, включая строительный надзор и проверку, управление рисками и управление проектом.

Это обеспечит проекту дополнительное финансирование в размере около 1,394 млрд евро, из которых около 1,163 млрд евро поступит от Европейского инструмента соединения инфраструктуры, а 231 млн евро будет софинансироваться тремя балтийскими государствами.

"RB Rail" отмечает, что это крупнейшее финансирование ЕС, выделенное в текущем финансовом периоде, и одна из самых больших сумм, выделенных среди других инфраструктурных проектов ЕС сопоставимой важности.

"RB Rail" подчеркивает, что в Латвии приоритетом является строительство магистрали от Мисы до латвийско-литовской границы, поэтому дополнительное финансирование было получено примерно на 27 километров линии.. Также выделено финансирование на строительный надзор и строительство высоковольтного пункта подключения в Иецаве, пункта обслуживания инфраструктуры в Скулте, который будет служить базой для строительства латвийской магистрали в направлении Эстонии.

Средства в Латвии также предназначены для продажи недвижимости на участке возле Скулте и для перекладки газопровода на участке Вангажи-Миса.

Представители "RB Rail" ранее разъяснили агентству ЛЕТА, что меры, заявленные на рижском этапе, не были поддержаны в этом конкурсе предложений. Поэтому работы в центре Риги и в аэропорту будут продолжены в рамках имеющегося, ранее выделенного финансирования, а решение о перераспределении средств ЕС из проектов с высоким риском невыполнения для завершения работ на обоих станциях еще не принято.

Таким образом, общий объем средств ЕС и национального софинансирования, выделенных на проект "Rail Baltica" в Латвии, превысил 1,4 миллиарда евро.