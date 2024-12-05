Почти 200 нарушений на дороге за год: фигуристка Загитова получила штрафы

Журналисты поинтересовались у Родниной, как она относится к тому, что Загитова с пугающей частотой нарушает правила дорожного движения. Депутат Госдумы заметила, что 22-летняя Алина делает себе только хуже.

-У нас правила едины для всех граждан РФ. Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной?

Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей? Не знаю, особенно что, но факт остается фактом. Она находится над более пристальным наблюдением из-за поклонников? Причем тут поклонники, молодой человек? Правила и законы едины для всех граждан РФ, поклонники тут не при чем», — возмутилась фигуристка.

Ирина Константиновна не раз проходилась по спортсменке, недавно она снова раскритиковала ее, досталось и другим чемпионкам. «К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, что Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона, и все. У нас перестали показывать танцы и пары, а все фигурное катание свелось к женскому одиночному… Плохая реклама — тоже реклама и действует на мозги», — разочарованно говорила Роднина.