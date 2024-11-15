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Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

© Lsm.lv 15 ноября, 2024 17:21

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Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

В прошлом году в «Арене Рига» прошёл концерт репера 50 Cent. Ажиотаж был таким большим, что концерт пришлось повторять — на первый билеты раскупили рекордно быстро. В том же году в столице был Робби Уильямс и группа Apocalyptica.

А что в следующем году? В Балтию с туром приезжает, например, Джастин Тимберлейк. Ну как в Балтию — в Литве выступит, в Эстонии выступит. Латвию — пропустит.

Специалисты отрасли говорят — одна из причин почему звезды порой обходят Латвию стороной — отсутствие инфраструктуры.

Стадион имени Дарюса и Гиренюса в Каунасе недавно открылся после ремонта. Вместительность во время концертов — до 30 тыс. человек. Именно сюда следующим летом приедет тот же Тимберлейк. Что может предложить Латвия? Самая популярная площадка — «Арена Рига». Это 13,5 тысяч посетителей. Вдвое меньше. Организатор мероприятий — Гиртс Майорс. Латвии нужен большой стадион. Самый большой в Балтии. Конечно, если страна нацелена на проведение концертов мировых звёзд. Насколько это финансово выгодно — вопрос открытый.

Но как же эстрада в Межапарке? Ведь она вмещает почти 70 тысяч человек.

«Это не стадион. Есть большая разница. В индустрии концерты чаще происходят на стадионах. И дизайн многих туров, сцен подстраивается именно под стадионы. Там можно больше заработать, так как большая часть — это сидячие места, они больше привлекают зрителей, там выше цена билета. Там просто выгоднее проводить концерты. И на стадионе совсем другой комфорт», - пояснил организатор мероприятий Гиртс Майорс.

Если, конечно, концерт не проводится зимой. В таком случае — нужна закрытая арена. Опять же в Риге такая есть — на 13,5 тысяч мест. Но в том же Каунасе есть арена больше — на 15 тысяч.

«В Латвии, например, когда лето заканчивается, начинаются концерты на аренах. И таких концертов у нас больше, чем в Таллине. Но это объясняется тем, что в Таллине не такая большая арена. А летом — да, иногда кажется, что больших концертов у соседей больше, но это число совсем небольшое. Если у кого-то один концерт, а у кого-то ни одного, разница кажется огромной. Так, например, было в этом году. В Литве был Эд Ширан, а в Латвии и Эстонии не было вообще ничего», - заявил Гиртс Майорс.

Нужна ли нам в Латвии арена больше? По мнению члена правления «Арены Рига» Гирта Крастиньша — вряд ли. Дело в том, что в год здесь проходит примерно 120 мероприятий. И лишь на 10 из них билеты распродаются полностью. А это меньше 10 процентов.

«Большие группы после ковида из-за того, что все расходы выросли, они как-то смотрят на то, чтобы делать концерты в одном городе, но много концертов. И тур по численности снижается. Например, Адель выступала в Мюнхене, 8 концертов. Не ездила по Европе, а просто играла в одном месте. Это одна причина. Вторая — число артистов, которые вообще туры делают и выезжают из Америки уменьшилось, потому что в Америке они получают больше денег, чем в Европе», - отметил Гирт Крастиньш.

В компании Biļešu serviss выделяют и платежеспособность потребителей.

«Мы видим, что люди решение о посещении мероприятия не всегда принимают на начале продаж. Всё больше людей выбирает отложить покупку и приобрести билеты ближе к мероприятию. Например, за несколько недель до мероприятия. Для организатора это, конечно, большой вызов. Практически до последнего момента нет ясности насколько посещаемым будет мероприятие», - признала член правления Biļešu serviss Лига Рубине.

Это порой отпугивает и артистов.

Ну а что в Эстонии? По словам организаторов — туда на концерты едет много финнов. Государство заинтересовано в привлечении туристов. Поэтому в Эстонии организацию концертов поддерживает государство.

Из приятного — следующим летом в Ригу, и кстати, в Межапарк вновь приедет Робби Вильямс. Поедет он и в Каунас, а вот вместо Эстонии заглянет к финнам. По такой же схеме ожидается концерт The Offspring.

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