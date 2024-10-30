Почему в Сейме не реагируют на заявления общественности о нарушении депутатами этики?

"Delna" и БПБК основывают свои предложения на рекомендациях Межгосударственной группы по борьбе с коррупцией Совета Европы, данных в 2019 году, часть из которых Сейм не выполнил, в отличие от судов, прокуратуры и БПБК, принявших рекомендации во внимание.

Как заявила представитель БПБК Анна Алешина на дискуссии о кодексе этики, организованной "Delna", международные эксперты обеспокоены тем, что кодекс этики депутатов Сейма никогда не играл существенной роли в регламентации поведения депутатов, потому что носит слишком общий характер. Причиной этого также могут быть ограниченные возможности комиссии по мандатам, этике и заявлениям возбудить дело самостоятельно. Такое право есть только у депутатов, а на заявления третьих лиц - представителей общественности - о неэтичном поведении депутатов комиссия реагировать не может. Также рекомендуется более детально регламентировать потенциальные ситуации конфликта интересов - например, как должен действовать депутат в случаях, когда в повестке дня Сейма стоит законопроект или решение, затрагивающее его интересы.

По мнению председателя комиссии по мандатам, этике и заявлениям Яниса Вуцанса и секретаря Сейма Эдварда Смилтенса, не стоит обременять мандатную комиссию заявлениями от третьих лиц, поскольку у нее есть и другие функции, в том числе оценка коллективных заявок с платформы "Mana balss", если за них собрано не менее 10 000 подписей. В этом году рассмотрено почти 60 таких заявлений, сообщил Вуцанс.