Вспомните, как в 1990-2000-е постоянно проходили рекламные кампании в пользу латвийских продуктов «Выбирай латвийское!». Под это разработали различные отличительные признаки местных продуктов: «зеленые ложечки», «ложечки бордо»…Чтобы покупателям легче было ориентироваться.

Взывали и к патриотизму жителей страны: надо покупать местное, чтобы налоги оставались здесь! Так мы поможем стране и производителям – переработчикам, фермерам.

Но если когда-то патриотические призывы могли сработать, то сегодня – уже нет. Пример, с которого мы начали публикацию, - лишняя иллюстрация. И он не единственный. То же самое относится к клубнике, садовой чернике, яблокам. Наш потребитель чаще выбирает польские или другие привозные, а не латвийские...

Причина банальна. Привозные ягоды, фрукты и овощи на порядок дешевле местных. Вот, например, пластиковая упаковка латвийской малины, о которой мы рассказали, продавалась в два с половиной раза дороже польской. То же касается местных яблок, клубники… Не удивительно, что латвийские ягоды залеживаются на торговых полках, нередко портятся прямо на глазах постоянных покупателей, если менеджеры не успевают их убирать...

Какие ягоды полезнее

Специалисты по здоровому питанию, диетологи в один голос говорят, что местные ягоды и фрукты полезнее, чем привозные. Чем быстрее съедите то, что собрано на поле, грядке, в теплице, тем больше в продукте витаминов. Да и вкус местной ягоды и привозной не сравнить. Ваш автор специально взял в торговой сети упаковку латвийской клубники и польской. Наша - ароматная, что называется, таяла во рту. Польская – резиновая, безвкусная. Но именно ее разбирали.

Кто-то возразит, что и импортная ягода бывает не хуже местной. Польская, испанская, греческая и т. д. Не спорю. Однако это исключение из правила. Потому что в целом местная свежесобранная ягода вкуснее и полезнее привозной. Вот только почему такая разница в цене? Ведь везти, скажем, в Ригу из-под Огре, Малпилса или Елгавы куда ближе, чем из Лодзи, Кракова, Варшавы, не говоря об Испании, Греции, Турции. Однако, несмотря и на это, латвийские ягоды и фрукты стоят заметно дороже привозных...

И пониженный НДС не помог

Местные фермеры любят сетовать на безмерные аппетиты латвийских торговых сетей. Мол, по их вине (из-за торговых наценок) там такие высокие цены на местные ягоды. Но ведь и импортные лежат рядом, в этих же сетях.

Вспомнят фермеры и то, что, к примеру, Польша по клубничным площадям занимает первое место в Европе. Там огромные субсидии со стороны государства. Если что-то случилось из-за непогоды - могут компенсировать убытки. Ниже там НДС на продукты, топливо. А латвийские «отцы нации» отказываются снижать НДС.

Однако, справедливости ради, именно селу у нас идут миллионные дотации – и европейских денег, и местных налогоплательщиков. Да и пониженный НДС на местные ягоды, фрукты и овощи в 5%, который действовал несколько лет, покупатели не особенно ощутили. Разве дешевле тогда у нас стала продукция местных селян?

Причем не обязательно даже сравнивать цены в торговых сетях - сходите на рынок. Посмотрите, сколько стоит, к примеру, латвийская клубника или малина - и импортная.

Несколько лет назад звучали призывы ограничить импорт ягод, фруктов и овощей, которые выращивают и в Латвии. Мол, для борьбы с контрабандой. На рынках пошли волны проверок, начали сотнями килограммов изымать незадекларированный товар. Потом все улеглось. А представьте, если бы местным лоббистам удалось запретить ввоз сюда тех же импортных клубники, малины, яблок? По каким бы ценам продавалось у нас все импортозамещающее, если и сегодня стоит значительно дороже привозного?!

А аппетиты умерить не пробовали?

Да, на старом Западе много объективных причин для более дешевых ягод, фруктов и овощей: теплее климат, больше площадей, выше урожайность. Но есть все же еще один существенный довод (помимо логистики), который должен был бы местную продукцию сделать дешевле.

Практически во всех странах ЕС, откуда мы получаем продукцию, уровень жизни выше: зарплаты больше, чем здесь. То есть тем, кто возделывает эту продукцию и собирает ее, нужно платить больше. Однако даже с учетом этого их ягоды, фрукты и овощи стоят у нас дешевле!

На взгляд вашего автора, одна из причин высокой цены местной ягодки – непомерные аппетиты и торговли, и самих фермеров. От последних нередко можно услышать такой довод: «Сезон (клубники, малины, садовой черники и т. д.) короткий, а нам с этих денег жить весь год». А сбавить цену не пробовали? Ведь и обороты вырастут, и не придется выбрасывать часть нераспроданной скоропортящейся продукции.

Как фермерам, так и торговым сетям...

В последние годы фермеры нашли новую форму более дешевой реализации ягод и фруктов. К примеру, в этом сезоне в окрестностях Малпилса на одной из плантаций предлагали купить клубнику по 3,50 евро за кг. Правда, собирать ее вы должны сами. При этом один человек должен собрать не меньше 5 килограммов.

Хорошо, что такая возможность есть, но представьте, во что обойдется топливо покупателю-сборщику, чтобы доехать до плантации, например, из Риги?

Где маленькие магазины?

Есть десятки других возможностей сделать те же ягоды, фрукты и овощи доступнее для местного потребителя.

В большинстве стран ЕС, откуда мы получаем продукты, помимо крупных торговых сетей работают сотни небольших магазинчиков по продаже фруктов, овощей. Продукты там посвежей, чем в торговых сетях, выбор фруктов и овощей шире, а цены примерно такие же.

В Латвии подобных магазинчиков почти не осталось, а те, что есть, торгуют стандартным набором с оптовых баз. Почему бы фермерам не объединиться, не создать по всей Риге или в крупных городах Латвии схожие магазины? Почему не возродить идею бывшего Латпотребсоюза, который скупал товар у местных производителей и продавал через свои сети?

К слову, этим летом многие садоводы и огородники из Сигулды и окрестностей везли сюда на переработку свои яблоки – на сок. Урожаи яблок были огромные - и немалую часть везли на переработку. Сок вам изготавливали на месте, конечно, не бесплатно. Фирма, которая это делала (пастеризация при температуре 80 градусов) брала деньги за услугу – пять литров настоящего сока, без добавок и консервантов обходились примерно в 3 евро. Пить такой сок можно в течение года. Полезно и вкусно. Так вот, все это производила... литовская фирма. И ей выгодно, и садоводам. Отбоя от желающих не было. А где местные предприниматели?

Все на… борьбу с памятниками

Несколько лет назад во время ковида в страну начали возвращаться многие из тех, кто уехал работать в Англию, Ирландию, Германию. Руководитель латвийской овощеводческой ассоциации тогда говорила вашему автору, что у государства, правительства появился уникальный шанс по-настоящему вернуть этих людей, создать условия, чтобы они могли применить здесь свои силы и возможности.

Время показало, на что хватило тех, кто во главе страны. На борьбу с памятниками, улицами, школами и «неправильно думающими русскими».

А местные ягоды и фрукты будут скисать и гнить на полках из-за дороговизны. Их из-за патриотизма сегодня точно покупать не будут. Не те времена...

Илья ДИМЕНШТЕЙН