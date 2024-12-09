Почему школьникам рекламируется «соседняя Россия»? У Ланги возникли вопросы к Министерству культуры

Лиана Ланга в своем аккаунте «X» поделилась видео с обращением к Министерству образования и науки: «Здравствуйте, почему в этом видео на 11-ой минуте латвийским школьникам рекламируется «соседняя Россия»? Вы что?"

В комментариях пользователи из числа подписчиков Лианы Ланги выражают недоумение: "Серьезно? Этому кошмару учат учеников в латвийских школах??? Как такое возможно? Об Украине даже не говорят"

На возмущение Лианы Ланги в Министерстве образования ответили, что не имеют никакого отношения к данному проекту:

"Мы передадим эту информацию Латвийскому национальному культурному центру и Министерству культуры, которые обязательно найдут решение, ведь Latvijas skolas soma — это их культурно-образовательная программа".

В Интернете можно прочитать, что "программа культурного образования Latvijas skolas soma предоставляет студентам финансируемую государством возможность регулярно знакомиться с латвийскими культурными ценностями. Это комплексная программа культурного образования, которая охватывает более 230 000 латвийских детей каждый школьный семестр, давая им возможность познакомиться с культурой".

Известно, что в настоящее время видео, рассказывающее о Рождестве в России, уже удалено с платформы YouTube, но по прежнему доступно в других социальных сетях: