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Почему Путин не спешит освобождать Курск: командующий Земессардзе

© LETA 3 сентября, 2024 18:38

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Вызывает беспокойство тот факт, что российский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких решительных и активных действий в отношении происходящего в Курске, заявил командующий Земессардзе Каспарс Пуданс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Это показывает, что его больше занимает достижение целей в Украине, продолжение завоевания территорий в Донбассе и других регионах, а не возвращение нерушимых границ России, оценил Пуданс.

"Нет давления со стороны общества, со стороны оппозиции, со стороны окружающих. Он не чувствует угрозы со стороны своего режима", - подчеркнул Пуданс.

Он заявил, что кто-то в России должен взять на себя инициативу противодействия происходящему, иначе продолжатся только протесты на "кухнях", тогда как внешне будет казаться, что население согласно со всем происходящим.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Сужском районе, а затем начав стремительное наступление и на сопредельных территориях. 

Таким образом, поскольку боевые действия после повторного вторжения России продолжаются уже третий год, Украина окончательно перенесла войну на территорию самой страны-агрессора.

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