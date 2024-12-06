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Почему посольство США в Латвии завело канал на русском: журналист

© Lsm.lv 6 декабря, 2024 15:20

Новости Латвии 0 комментариев

В конце октября посольство США в Латвии запустило Telegram-канал на русском языке. Его первой публикацией стало обращение к жителям Латвии посла Кристофера Робинсона — тоже на русском. Разгорелся скандал. В итоге латвийский МИД напомнил дипломатам о том, что в Латвии единственный государственный язык. О политическом влиянии этого события в эфире программы «Домская площадь» размышляла ведущая политического блога на Латвийском радио 4 Данута Дембовская, пишет rus.lsm.lv. 

Появление русскоязычного Telegram-канала посольства США в Латвии вызвало в социальных сетях очень бурную и неоднозначную реакцию. Национал-радикалы не скрывают своего разочарования: мол посол США, главного союзника Латвии, говорит на языке страны-агрессора — как же так? А в русскоязычной аудитории слышно нечто вроде вздоха облегчения: оказывается, русский язык не обязательно отменять всегда и везде.

Данута Дембовская напоминает, что положение русскоязычных в Латвии всегда было связано с геополитической ситуацией, и нынешнее ужесточение политики в отношении нацменьшинств — это реакция на возрастание угрозы со стороны РФ. То есть, русскоязычное меньшинство в Латвии оказалось в роли заложника ситуации. 

Это, безусловно, усугубляет межэтнический раскол в Латвии, что, в свою очередь, создает несомненные риски внутренней безопасности, считает обозреватель. Ведь расколотое общество не способно сопротивляться какой-либо внешней угрозе. Возможно, именно об этом нам хотят напомнить американцы, задается она вопросом.

"Посольство четко показало, что оно хочет наладить коммуникацию с русскоязычной частью общества. Зачем оно это делает? Это вопрос к посольству. В любом случае, появление такого канала заставляет задуматься о том, как мы смотримся в общемировом контексте, а не только в контексте своей страны».

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