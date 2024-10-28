Специалисты давно доказали, что особого экономического или иного обоснования для перевода часов нет. Даже больше. Публикуется все больше исследований о том, что изменение этих часов и тем самым нарушение естественного циркадного ритма оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Не только на человека. Оказывается, даже количество погибших животных на автомагистралях увеличивается, ведь смещаются и пики интенсивности дорожного движения, о которых животные «не подозревают».

Так почему же этот сдвиг часов происходит снова и снова каждый год? Вопрос становится еще острее, если вспомнить, что в 2018 году ЕС уже принял решение: перевод часов в 2021 году будет прекращен. По всему ЕС. Почему это решение так и не было реализовано и почему от него пришлось отказаться чуть ли не в последний момент?

Для начала давайте выясним, почему вообще было введено «летнее» время. Земля круглая и вращается. Поэтому в каждой точке земного шара солнце восходит в свое время, в зависимости от географической долготы. Еще сравнительно недавно (150 лет назад) в каждой населенной точке (городе) было свое местное время. С развитием транспортных технологий (особенно движения поездов) появилась необходимость в единой системе времени.

Первой, кто ввел единую систему времени, была Великая Западная железная дорога Англии в 1840 году, которая приняла меридиан Гринвичской обсерватории в качестве точки отсчета времени. Хотя уже в 1855 году эта система отсчёта времени получила широкое распространение в Англии, только в 1880 году она была официально закреплена на законодательном уровне. Единая на международном уровне система времени была установлена ​​в 1884 году, хотя многие крупные и важные страны, например Франция, до начала XX века не признавали приоритет гринвичского времени и жили по своему – парижскому времени.

После Первой мировой войны почти во всех странах мира была установлена ​​единая система времени, в которой за точку отсчета был принят Гринвичский меридиан, однако земной шар был разделен на 24 часовых пояса. Ширина каждой полосы условно составляет 15 градусов долготы. Условно, потому что эти полосы проходили по границам стран или границам административных единиц более крупных стран (таких как США или Россия/СССР).

Латвия в основном принадлежит третьему часовому поясу. Географические координаты Риги: 24 градуса восточной долготы. Первая полоса — 7,5 градусов в каждую сторону от Гринвича. Между 7,5 и 22,5 градусами будет второй диапазон, а между 22,5 и 37,5 градусами — третий диапазон. Москва расположена на 37-м меридиане и теоретически находится на самом краю третьей полосы. Однако на практике Московская область и большие территории к востоку и западу считаются находящимися в четвертом часовом поясе.

Во время оккупации Латвия и вся западная часть СССР были разделены на один часовой пояс с Москвой. +3 часа от среднего времени по Гринвичу. То есть в четвёртом часовом поясе. Для Латвии это означало определенный сдвиг времени в сторону более светлых вечеров и более темных утром. Солнце взошло позже и зашло позже.

В Советском Союзе, а значит и в Латвии, «летнее» время было впервые введено в 1981 году. До этого в мире было много и разнообразных экспериментов с летним временем. Не будем тратить время на их описание. В Европе летнее время стало широко внедряться в семидесятых годах прошлого века, и это было обосновано экономией электроэнергии. Учитывая, что люди больше не не вставали вместе с солнцем, как в древние времена, когда ранние утренние часы были лучшим временем для работы в поле, считалось полезным продлить вечерний свет за счет утреннего.

Латвия, обретя независимость в 1991 году, попыталась восстановить все, что связывало ее с довоенной Латвией, и дистанцироваться от всего, что связывало ее с Россией. В том числе и с отделением от московского времени. Тем более, что Латвия по всем своим географическим параметрам должна была находиться в другом часовом поясе, чем Москва.

Так, в 1992 году, когда Россия перешла на летнее время, Латвия осталась с предыдущим временем, но осенью перешла на зимнее время, хотя на летнее время так и не перешла. Таким образом, Латвия географически попала в свой часовой пояс. Это не помешало нам в последующие годы ежегодно переходить на летнее время.

Смена этих часов каждый раз вызывает недовольство определенной части публики. Многие чувствуют себя выбитыми из ритма на несколько дней и призывают лиц, принимающих решения, отказаться от мероприятия. Согласно различным опросам, большинство граждан против изменения этих часов. Так в чем же проблема? Почему это до сих пор делается, хотя более 80% населения этого не хотят?

Как я уже упоминал, в 2018 году Еврокомиссия решила, что перевод времени завершится в 2021 году. Казалось, все. На этом шалость со сдвигом часов закончится. Были проведены национальные опросы, которые показали, что 84% жителей ЕС не хотят никаких изменений в летнем и зимнем времени.

В решении ЕК говорилось, что каждая страна сама выберет, в какое время она хочет остаться – летом или зимой. Скорее всего, именно эта свобода выбора похоронила и всю идею отмены перевода времени, поскольку этот свободный выбор (если бы каждая страна ввела свой порядок) грозил разрушить единую систему хронометража в Европе. Страны Балтии выступали за сохранение летнего времени (фактически московского времени), в то время как Финляндия решила остаться на зимнем времени, как это было принято с момента ее отделения от Российской империи в 1917 году. Уже в 2011 году Россия отказалась переводить часы, оставшись на зимнем времени.

Почти вся Европа, от Польши до Испании, сейчас находится в одном, втором часовом поясе. Если бы в этой области появились отдельные страны с разным временем, это могло бы вызвать некоторую путаницу. Поэтому Совет Европы (главы государств) отложил окончательное решение об отказе от зимнего/летнего времени до 2021 года.

Объективно нынешняя ситуация представляет собой некий компромисс. С одной стороны, летом вполне естественно, что световой день раннего утра, когда спит абсолютное большинство людей, смещается на запад, чтобы как можно дольше сохранить свет (по часам). Однако ситуация существенно меняется в зимний период, когда продолжительная темнота по утрам так же неприятна, как и по вечерам.

Многое определяется историческими привычками. Например, в местах, близких к экватору, где продолжительность дня мало меняется в течение года, где солнце встает около шести утра и заходит около шести вечера, жизнедеятельность также начинается в шесть утра, но к 10 часам вечера все уже спят. Во времена СССР спектакли театра начинались в 19.30, а сейчас в 18.30 или даже в 18.00, чтобы они не затягивались до поздней ночи.

В Северном полушарии за последнее столетие активная жизнь значительно сместилась дальше на запад. Следовательно, часовые пояса уже не совсем соответствуют реальному ритму жизни. Поэтому большая часть населения тоже хотела бы остаться «летом», чтобы по вечерам было дольше светло. Однако до тех пор, пока это не будет централизованно решено директивой в высших руководящих структурах ЕС, мы тем временем будем придерживаться перевода часов два раза в год, потому что такие вопросы не решаются каждой страной индивидуально.