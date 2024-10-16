Держи яйца в холоде? — Почему тогда магазинные яйца не хранятся в холодильнике

Он объяснил, что согласно нормам ЕС срок хранения яйца составляет 28 дней с момента, когда его снесли. В других странах мира срок хранения яиц составляет 90 дней, но там они должны храниться в охлажденном виде. В Европе хранение яиц в охлажденном виде - рекомендация.

Просто в холодильнике яйцо дольше сохраняет свою функциональность - упругость белка. "Если мы собираемся съесть яйцо в течение месяца, то без холодильника с ним ничего плохого не случится. Кроме того, во многих рецептах рекомендуется использовать яйца комнатной температуры», - говорит представитель компании.

Как быть с изменением условий хранения - я держу яйцо в холодильнике неделю, могу ли я держать его на столе на следующей неделе, или наоборот? - В этом случае я бы посоветовал вам быть внимательными, если на улице очень жарко, яйцо обычно трескается и появляется влага, влага может даже вызвать плесень на яйце, но даже тогда в этом нет ничего страшного.

Он вспоминает, что с началом войны, когда электричество подорожало, многие сетевые магазины перешли на хранение яиц при комнатной температуре.