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Почему эксперт не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь

Редакция PRESS 9 декабря, 2024 12:30

Новости Латвии 0 комментариев

Фото mk.gov.lv

«Я не уверен, что Силине нужно готовить свою новогоднюю речь», - о вероятных изменениях в правительственных верхах рассуждает в Diena политтехнолог Данс Титавс.

«Я все еще остаюсь при мнении, что все будет зависеть от «Объединенного списка» («ОС»): если они поддадутся и будут готовы войти в правительство, то правительство поменяется. При том это обязательно не произойдет, меняя премьер-министра, ибо это можно также технически сделать... Остается просто отставить троих «прогрессивных» министров и на их место поставить трех министров от «ОС».

«Конечно, говоря о Rail Baltica, большая ответственность ложится на самого Бришкенса, - рассуждает эксперт, - ибо, несмотря на то, что он министр, не забудем, какую высокую должность он занимал в проекте Rail Baltica, будучи за него ответственным, и, мягко выражаясь, за это очень много получив. Можно уже понять, что Силиня в действительности не видит выхода из этой ситуации, но опять уже нужно повторять, что я женского мышления по-настоящему хорошо не понимаю».

Еще одна узловая точка власти — должность главы нацбанка. «Казакс действительно есть малоспособный руководитель БЛ, у него нет ни идей, ни мыслей, ни действий. Он скорее всего есть хороший эксперт, но он плохой руководитель, тем самым его смена была бы объективной». «Эта должность, - продолжает господин Титавс, - очень вкусная в том смысле, что она очень хорошо оплачиваемая, без большой ответственности, без большой работы, на ней больше даже нечего особо делать — тебе просто нужно существовать, надо вести этот механизм, который уже образовался... Конечно, такой Рейрс или Ашераденс охотно хотели бы стабилизироваться в мирном порту, чтобы им не нужно было думать о переизбрании, о каких-то выборах, бюджетах и т.д., они просто могли бы сидеть на очень хороших зарплатах, ездить в Европу и т.д.»

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Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.

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