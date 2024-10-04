Почем долгожданные грибы на рижском рынке?

На рынке собралось несколько десятков фермеров и продавцов осенних товаров как из ближайших окрестностей столицы, так и из более отдаленных мест. Предлагали все что только можно пожелать . Торговцы не жаловались на недостаток покупателей — почти никто из продавцов не мог позволить себе передохнуть даже на полминуты.

Много грибов привезли из Видземе, а также из Курземе — из Рендской волости. Монта из Курземе, хозяйка фермы Priežsalas в Ренде, предлагала рижанам отличные белые грибы (по 15 евро за килограмм) и другие дары леса: «Мы очень ждали эти белые грибы. Наконец-то дождались, но скоро они закончатся. Уже были первые заморозки, так что сезон грибов подходит к концу. В Курземе одно время грибов вообще не было. Белые грибы, например, были в районе Айзкраукле. Но нужно знать места, где они растут; не везде можно найти. Если знаешь, где искать, то найдешь. В сравнении с прошлым годом, белых грибов меньше, но они не подорожали. В некоторые годы урожай бывает лучше, но это не влияет на цены».

Карлис из Зантеской волости Тукумсского края продавал яблоки: «С яблоками в этом году все хорошо у тех, кто заботился о своих деревьях, делал им обрезку и следил за болезнями и вредителями. У них много красивых яблок, которые мы сейчас продаем по цене от 1,50 до 2 евро за килограмм. Цены такие же, как в прошлом году. Яблок в этом году больше, но это продлится недолго... Чтобы яблоки сохранились до поздней осени и зимы, их нужно аккуратно собирать и хранить. Осень была очень теплой, практически как лето, поэтому яблоки быстро перезревают и опадают. Здесь могут помочь холодные погреба или холодильные камеры».

Вот еще несколько цен на Видземском ночном рынке: подосиновики — 5 евро, лисички — 4 евро за литр; морковь и свекла — 1 евро за килограмм; картофель — от 0,80 до 1,50 евро за килограмм (в зависимости от сорта и размера); помидоры — до 3,50 евро за килограмм; паприка — 4 евро за килограмм; лук — 1,20 евро, кабачки — 1,40 евро, цветная капуста — 2,50 евро за килограмм. Jauns.lv также изучал цены на этом рынке в прошлом году, и можно отметить, что они в основном не изменились. Разве что цветная капуста подорожала на 50 евроцентов.