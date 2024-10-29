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Победитель выборов в Литве хочет увеличить оборонные расходы

© Deutsche Welle 29 октября, 2024 10:49

Мир

Новое правительство Литвы будет стремиться к увеличению расходов на оборону до 3,5% ВВП, заявила лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте. В новом составе Сейма ЛСДП получит 52 места из 141.

Новое правительство Литвы будет стремиться к увеличению расходов на оборону до уровня не менее 3,5 процента ВВП. Об этом заявила в понедельник, 28 октября, лидер оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), победившей на парламентских выборах, Вилия Блинкявичюте.

Она напомнила, что именно такой показатель заложен в предвыборной программе социал-демократов. "На безопасность и оборону будет направлено столько денег, сколько необходимо", - указала Блинкявичюте журналистам. Она также пообещала, что в сфере внешней политики, безопасности и обороне ее правительство продолжит линию, которой придерживался предыдущий кабинет.

На выборах в Сейм победила оппозиция

Накануне во втором туре выборов в литовский Сейм большинство голосов было отдано за социал-демократов, которые получат 52 из 141 места в парламенте. Правящая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" заняла второе место, получив предварительно 28 мандатов.

ЛСДП объявила о намерении сформировать правящее большинство вместе с двумя другими оппозиционными партиями - Демократическим союзом "Во имя Литвы" и "Союзом крестьян и "зеленых" Литвы". Лидер "Союза Отечества", министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис признал поражение и объявил, что уходит с поста председателя партии и не будет работать в следующем составе парламента.

Популярность правоцентристской коалиции снизилась из-за роста инфляции в стране, ухудшения общественных услуг и растущего разрыва между богатыми и бедными. Социал-демократы в рамках своей избирательной кампании сделали особый акцент на изменениях во внутренней и социальной политике.

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