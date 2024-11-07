По вырубке деревьев есть вопросы: премьер-министр встретится с представителями экологических организаций

Как отметила Матусевича, предложенные Минземледелия поправки направлены на снижение административной нагрузки и у экологических организаций была возможность высказаться в этой связи в ходе общественного обсуждения. В настоящее время Минземледелия рассматривает поданные предложения.

Как сообщалось, представители Минземледелия пояснили, что поправки к правилам о вырубке деревьев предусматривают сокращение или упрощение информации, которую владельцы леса должны предоставить в Государственную службу леса (ГСЛ) для получения уведомления о главной вырубке по диаметру.

Согласно поправкам, диаметр главной вырубки следует определять по данным, зарегистрированным в Государственном лесном регистре, и для этого не требуются дополнительные измерения, но в спорных случаях сохраняется ныне действующая процедура определения диаметра главной вырубки.

Представители министерства подчеркнули, что экологические организации неправильно поняли суть запланированных поправок и озвученное ими замечание о том, что с помощью поправок к правилам инвентаризации леса Минземледелия пытается обойти решение Конституционного суда, неверно.