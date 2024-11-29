По техническим причинам: поезда на Елгавской линии в пятницу могут задерживаться

Во время строительных работ был поврежден кабель, и в настоящее время нарушена система управления движением поездов. В ближайшее время на линии Рига-Елгава возможна задержка некоторых поездов.
Сегодня возможны задержки поездов на Елгавской линии, говорится в сообщении ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).
Во время строительных работ был поврежден кабель, и в настоящее время нарушена система управления движением поездов. В ближайшее время на линии Рига-Елгава возможна задержка некоторых поездов.
Грузовик с химикатами, в пятницу утром съехавший в кювет в Йыгеваском уезде, удалось вытащить на дорогу и нейтрализовать загрязнение окружающей среды серной кислотой.
Грузовик с химикатами, в пятницу утром съехавший в кювет в Йыгеваском уезде, удалось вытащить на дорогу и нейтрализовать загрязнение окружающей среды серной кислотой.
Мост в Риге на улице Алтонавас будет закрыт в ночь на субботу, 7 декабря. При этом он останется открытым для пешеходов и велосипедистов, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā, сообщает LSM+.
Мост в Риге на улице Алтонавас будет закрыт в ночь на субботу, 7 декабря. При этом он останется открытым для пешеходов и велосипедистов, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā, сообщает LSM+.
В последнюю неделю ноября полиция арестовала десять сообщников телефонных мошенников, сообщили в Государственной полиции.
В последнюю неделю ноября полиция арестовала десять сообщников телефонных мошенников, сообщили в Государственной полиции.
В четверг, 28 ноября, на захоронении советских солдат у мемориала в Берги рядом с Этнографическим музеем в Риге были замечены люди с лопатами. Очевидцы отмечали, что рядом с мемориалом стоял микроавтобус поискового отряда "Легенда", но никаких ограждений или поясняющих табличек с информацией, которая могла бы пролить свет на происходящее, не было.
В четверг, 28 ноября, на захоронении советских солдат у мемориала в Берги рядом с Этнографическим музеем в Риге были замечены люди с лопатами. Очевидцы отмечали, что рядом с мемориалом стоял микроавтобус поискового отряда "Легенда", но никаких ограждений или поясняющих табличек с информацией, которая могла бы пролить свет на происходящее, не было.
На посту директора секретариата Фонда общественной интеграции (ФОИ) утверждена бывший член совета Госконтроля Инесе Калване, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.
На посту директора секретариата Фонда общественной интеграции (ФОИ) утверждена бывший член совета Госконтроля Инесе Калване, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.
Как сообщили press.lv читатели, густой туман окутал сегодня после обеда рижский микрорайон Плявниеки.
Как сообщили press.lv читатели, густой туман окутал сегодня после обеда рижский микрорайон Плявниеки.
Новый «Миллионер»: названы самые богатые люди Латвии в этом году
Новый «Миллионер»: названы самые богатые люди Латвии в этом году