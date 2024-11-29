По техническим причинам: поезда на Елгавской линии в пятницу могут задерживаться

В четверг, 28 ноября, на захоронении советских солдат у мемориала в Берги рядом с Этнографическим музеем в Риге были замечены люди с лопатами. Очевидцы отмечали, что рядом с мемориалом стоял микроавтобус поискового отряда "Легенда", но никаких ограждений или поясняющих табличек с информацией, которая могла бы пролить свет на происходящее, не было.