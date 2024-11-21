По техническим причинам: в четверг снова задерживаются поезда

Согласно метеорологическим прогнозам, на этой неделе температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля градусов, из-за чего на дорогах может образовываться обледенение, а местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, которые сделают условия для вождения еще более сложными. Поэтому госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает оборудовать зимними покрышками в том числе автобусы и грузовики, сообщает LSM+.
Согласно метеорологическим прогнозам, на этой неделе температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля градусов, из-за чего на дорогах может образовываться обледенение, а местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, которые сделают условия для вождения еще более сложными. Поэтому госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает оборудовать зимними покрышками в том числе автобусы и грузовики, сообщает LSM+.