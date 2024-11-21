По техническим причинам: в четверг снова задерживаются поезда

-В правящей коалиции до сих пор нет единого мнения, что делать с Rail Baltica. С одной стороны, её надо построить. Несмотря ни на что. С другой стороны – за какие деньги? Где взять деньги на финансирование этого строительства, и если деньги найдутся, то для чего? Какой конкретно трассы? - об этом пишет публицист Бен Латковскис на портале nra.lv.