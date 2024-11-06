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«Спасибо вашему порталу»: украинских беженцев в Кекаве расселили в муниципальное жильё (1)

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 16:50

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О проблеме пяти семей украинских беженцев, живущих в Балдоне Кекавского края, мы рассказывали в одной из наших публикаций. По решению думы Кекавского края, 31 октября им грозило выселение из местного общежития из-за передачи здания государству, Но они все-таки не остались без крыши над головой.

- Все-таки нашлось для нас социальное жилье от Кекавского самоуправления, которое нам предоставили на год взамен прежнего, - рассказал Press.lv один из беженцев Валерий Дронов.  - Оно, конечно, нуждается в ремонте и приведении в порядок, (чем мы сейчас и занимаемся с супругой), но мы очень рады и благодарны, что нас не оставили на улице. Как раз сейчас  переезжаем из прежнего здания общежития в Балдоне, где мы жили раньше. Нам дали время на сборы, сможем отремонтировать помещения и перевезти вещи на новое место в спокойном темпе.

- Вы все по прежнему вместе, или теперь будете жить в разных местах?

- Да, нас расселили по разным квартирам в разных местах. К счастью, эта проблема решилась позитивно  никто не остался без крова. Одна квартира для нас найдена социальной службой в  Кекаве, туда поселятся Роман со Светланой, еще один домик в Кекавском крае, вдоль трассы А7. Правда, сначала придется сделать в этих квартирах ремонт. Уже сейчас все семьи купили обои и линолеум и приводят в порядок жилье, чтобы можно было заселиться. В этом социальном жилье давно никто не жил, там  не было никакой мебели и техники. Но представители самоуправления Кекавского края нам позволили взять с собой самую необходимую мебель из нашего общежития и даже холодильники. За что мы, конечно, очень признательны.

Как я понимаю, так изначально и планировалось сделать при нашем переселении из здания общежития, которое передается государству, но затем что-то заставило планы изменить, и нам в сентябре предложили искать жилье самим. Из-за того, что времени на поиски жилья, работы, местах в детских садах и школах фактически не было, мы испытали сильный стресс, но затем, после обращения на ваш портал, о наших проблемах узнали и в Латвийском объединении юристов, и в Союзе самоуправлений, и посол Украины в Латвии, и премьер-министр и даже президент. Многие проявили участие в нашей судьбе.

Так случилось, что статью на вашем портале о том, что нам грозит выселение на улицу из-за плохого технического состояния здания, прочел и неравнодушный житель Латвии, который пытался разыскать нас, чтобы предложить нам для проживания свою квартиру.

-Пытался? Разве это так трудно?

- И здесь не обошлось без казусов. Он нас искал, но никак не мог найти. В чем была загвоздка?. Он обратился в Кекавскую думу, но две недели не мог дозвониться: автоответчик предлагал выбрать тему разговора, одной из них была "беженцы из Украины", он постоянно выбирал ее, но трубку так никто и не поднял. Звонил за две недели несколько раз  с таким же результатом. Потом выбрал другую тему, - "по квартирным вопросам", и тогда уже, наконец, удалось связаться с самоуправлением и предложить жилье для беженцев. Мы эту квартиру тоже посмотрели, очень благодарны за предложение. Она находится в городе Олайне.

Еще один наш беженец - Александр, который устроился на работу в муниципальное предприятие Кекавского края, нашел для своей семьи трехкомнатный дом в самом Балдоне - прямо напротив места своей работы. Там же, рядом,  школа и садик для его детей: все сложилось просто идеально. И все благодаря чутким местным жителям  -  они предложили ему жилье на льготных условиях - практически за коммунальные платежи. Он, конечно, тоже счастлив и очень благодарен.

Всем миром нам помогли, большое спасибо! Оказаться в ноябре на улице в поисках жилья было бы очень печально.

- Пока все семьи остаются в Латвии? Никто никуда не уехал?

-  Нам пока некуда возвращаться, сами видите, что там творится в нашей Харьковской области. Многие из нас уже нашли в Латвии работу, кто-то еще ищет.

 

 

 

 

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