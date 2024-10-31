По примеру Риги — никакой русификации: в Резекне тоже хотят переименовать улицы

Центр публичной памяти призывает Резекненское самоуправление переименовать четыре улицы - улицу Андрея Упиша в улицу Владислава Рубуля, улицу Лермонтова в улицу Яня Клидзея, улицу Космонавтов в улицу Зигфрида Анна Мейеровица, а улицу Маскавас - в улицу Яня Чакстес.

Как указывает Центр публичной памяти, эти названия связаны с коммунистическим тоталитарным режимом и русификацией.

Самоуправление сообщает, что возможность переименования улиц будет рассмотрена, но решение будет принято только после того, как станут известны примерные расходы, так как переименование повлияет на бюджет города. Кроме того, это станет дополнительным финансовым бременем для предприятий и жителей Резекне, которые работают и живут на этих улицах.

В то же время самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению необходимости переименования улиц, а также хочет узнать их мнение о возможных вариантах новых названий.