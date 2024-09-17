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По миру распространяется новый вариант ковида: чем он отличается от предыдущих

© BBC 17 сентября, 2024 15:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Ученые предупреждают, что по миру начал распространяться новый вариант ковида, получивший название XEC. Именно он вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие.

Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне этого года, и с тех пор случаи XEC фиксировались в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах, обращает внимание в сети Х (бывший твиттер) американский ученый, директор института Scripps Research Эрик Топол.

Он пишет, что распространение XEC «только начинается». «Для этого понадобится много недель, пара месяцев, а потом он действительно укрепится и вызовет собственную волну», — сказал Топол газете LA Times.

«Совершенно очевидно, что XEC становится основным. Похоже, что он станет следующим вариантом. Но до момента, когда его распространение достигнет высоких уровней, пройдет несколько месяцев», — считает Топол.

XEC отличается от своих предшественников некоторыми мутациями, которые могут помочь его более быстрому распространению, отмечают ученые. Однако они считают, что существующие вакцины должны помочь предотвращению наиболее серьезных последствий для здоровья человека.

Фармацевтическая индустрия постоянно обновляет вакцины против коронавируса и пока она не адаптировала их к новому варианту. Но это не означает, что нынешние вакцины против него не работают.

Профессор Франсуа Балу, руководитель Института генетики в Университетском колледже Лондона, сказал, что у XEC есть «небольшое преимущество с точки зрения распространения» по сравнению с предыдущими вариантами, однако существующие вакцины по-прежнему служат от него хорошей защитой.

По прогнозам Балу, вполне вероятно, что XEC может стать основным вариантом Covid-19 во время следующей зимы.

Симптомы нового варианта ковида не отличаются от тех, что фиксируются при уже известных разновидностях. Они включают высокую температуру, боли в разных частях тела, усталость, кашель или боль в горле.

Большинство людей выздоравливают после ковида в течение нескольких недель, однако у некоторых болезнь протекает дольше.

Всемирная организация здравоохранения, которая отслеживает статистику заболеваемости коронавирусом во всех странах мира, объявила, что пандемия ковида закончилась в 2022 году.

С момента ее начала до конца июня 2024 года было подтверждено более 775 млн случаев заболевания и более 7 млн смертей, сказано на сайте ВОЗ.

По данным ВОЗ, с конца мая по конец июня было зафиксировано 135 тыс. новых случаев ковида, что почти не отличается от предыдущего месяца. При этом число умерших составило за это время более 2 тыс., что на 3% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Впрочем, после окончания пандемии и резкого падения смертности тесты на ковид делают намного меньшей людей. Поэтому нынешние масштабы распространения коронавируса отследить сложнее.

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