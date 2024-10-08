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По Латвии объявлено желтое предупреждение: густой туман

© LETA 8 октября, 2024 07:46

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Утром во вторник в некоторых местах Латвии образовался густой туман, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром в местах с видимостью 100-500 метров образовался туман.

Из-за тумана объявлено желтое предупреждение. Это означает, что туман, который в некоторых местах очень густой, может помешать повседневной деятельности на свежем воздухе. Дорожное и воздушное движение могут быть нарушены. Поэтому следует планировать поездку на более длительное время. Кроме того, качество воздуха может ухудшиться из-за тумана, особенно в городах.

Во вторник днем в Латвии дождя не ожидается. Переменная облачность, сухо.

Ветер юго-восточный и восточный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха будет в пределах +11...+15 градусов. 

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