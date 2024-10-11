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Плохо интерпретировали: Латвии, возможно, придется пересмотреть регулирование о конфискации имущества

Редакция PRESS 11 октября, 2024 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за неточной интерпретации директивы Европейского союза (ЕС) Латвии, возможно, придется пересмотреть регулирование о конфискации имущества, полученного преступным путем, выяснило агентство ЛЕТА.

Конституционный суд (КС) обратился в Суд Европейского союза (СЕС) с просьбой дать преюдициальное постановление и приостановил рассмотрение семи дел. В этих делах оспорено соответствие различных норм уголовно-процессуального закона содержащемуся в Конституции праву на справедливый суд. Оспариваемые нормы связаны со стандартом доказывания по делам, по которым решается вопрос о конфискации полученного преступным путем имущества, невозможностью обжалования постановления окружного суда о полученном преступным путем имуществе, а также с правом на ознакомление с материалами процесса о полученном преступным путем имуществе.

В обращении к КС содержится вопрос о том, входит ли такое государственное правовое регулирование, согласно которому государственный суд принимает решение о конфискации средств, полученных преступным путем, в отдельном процессе до вынесения обвинительного приговора по основному делу, в сферу применения директивы Европейского парламента и Совета 2014/42, в частности ее статьи 4, и основного постановления Совета 2005/212/TI, в частности ее статьи 2.

Таким образом, КС заданы вопросы о двух правовых актах ЕС. В суде ответили, что такое национальное регулирование не связано именно с этим законодательством ЕС.

"Однако это не означает, что латвийское регулирование о конфискации полученного преступным путем имущества в конкретном процессе не было бы связано с другими правовыми актами ЕС или общими правовыми принципами и основными правами Латвии. КС должен продолжить анализ упомянутого оспоренного регулирования", - заявила агентству ЛЕТА судья СЕС Инета Зиемеле.

СЕС обосновал свое решение тем, что цель процесса о полученном преступным путем имуществе, включенного в статью 59 уголовно-процессуального закона, - быстро добиться конфискации полученного преступным путем имущества, а не установить факт преступного деяния и признать лицо виновным, а процесс конфискации и основной уголовный процесс проходят параллельно, независимо друг от друга. В свою очередь, директива 2014/42 применима только в таких процессах, в рамках которых можно признать факт самого преступления и признать лицо виновным, подчеркивает присяжный адвокат Виктория Яркина-Точа.

Она отметила, что вывод СЕС чрезвычайно важен, поскольку, как отмечалось выше, регулирование главы 59 уголовного закона "Процесс о полученном преступным путем имуществе" основано преимущественно на нормах директивы 2014/42. В нынешних условиях приходится признать, что национальный законодатель принял регулирование о конфискации имущества, полученного преступным путем, ссылаясь на директиву, которая совсем не применима.

Это означает, что на уровне ЕС нет таких строгих и неблагоприятных для частного лица требований, как в главе 59 уголовно-процессуального закона.

Адвокат не может объяснить, как могла возникнуть такая ситуация. Но важно понимать, что законодательство ЕС не обязывает конфисковывать имущество без установления вины лица, так как ЕС этот вопрос никак не регулирует и не требует этого от стран-участниц.

В данной связи Сейм должен пересмотреть свою позицию по вопросу о конфискации имущества, полученного преступным путем, поскольку ссылка на директиву не имеет оснований, а если имеющее силу регулирование сохраняется как уникальная инициатива латвийского государства, оно должно быть соответствующим образом обосновано и согласовано с гарантированным Конституцией правом на собственность и правом на справедливый суд, уверена адвокат.

КС сообщил агентству ЛЕТА, что заместитель председателя КС Ирена Куцина издала распоряжения о созыве судебных заседаний 13 ноября для решения вопроса о возобновлении судопроизводства по приостановленным делам.

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