«У нас соотношение долга к ВВП составляет 43%, что относительно мало. Греция, Италия, Португалия имеют более ста процентов, и посмотрите, как они живут, - говорит он. - Но это слабое утешение. Есть люди, у которых возникают проблемы с деньгами, которые берут небольшой лизинг и не могут его выплатить».

Объем государственного долга невелик, но необходимо учитывать возможности экономики по его обслуживанию, пояснил Витолс.

«Давайте посмотрим на возможности нашей страны и на то, как этот долг влияет на нашу способность финансировать здравоохранение, образование, оборону, продолжает он. - Когда мы ищем деньги, это обычно десятки миллионов, так предыдущая коалиция наскребла 40 миллионов на здравоохранение, перекладывая их из одного кармана в другой. При этом расходы на обслуживание долга - проценты, которые мы платим - в прошлом году были 200 миллионов, в этом году 360 миллионов, в следующем году будет 500 миллионов.

Разница между 200 и 500 миллионами составляет 300 миллионов, и мы будем продолжать платить их и в следующем году, и в последующих. Ну, расскажите мне, что это мелочь. Это не мелочь, 300 миллионов - это очень большие деньги - это все дополнительные суммы, которые были выделены на строительство границы, на эти бетонные блоки».