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Письмо от Службы госдоходов о декларировании доходов, если оборот денег на счете не соответствует заявленным доходам

Редакция PRESS 4 ноября, 2024 16:10

Юридическая консультация 0 комментариев

На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

"Я получила уведомление от Службы госдоходов с предложением оценить, полностью ли я задекларировала все доходы за 2022 и 2023 годы, поскольку, согласно имеющейся в распоряжении Службы госдоходов информации, общая сумма денег, поступивших на мой счет в банке (кредитный оборот), в 2022 и 2023 годах превысила общую сумму моих задекларированных доходов, а также задекларировать в течение 30 дней все облагаемые и не облагаемые налогом доходы, полученные за эти годы, и полученные займы в полном объеме. Поскольку я домохозяйка, то в основном все суммы, поступающие на мой счет, представляют собой перечисления алиментов от первого мужа или его родственников нашей общей с ним дочери, а также перечисления от нынешнего мужа на наши совместные домашние расходы. Также есть подарок в размере 11 000 евро от моих родителей на покупку автомобиля. Должна ли я декларировать вышеуказанные суммы денег, полученные от родственников?"

-Следует отметить, что уведомление аналогичного содержания с приглашением оценить задекларированные доходы получили примерно 70 000 человек по всей Латвии, принимая во внимание тот факт, что кредитные учреждения предоставили Службе государственных доходов информацию по тем клиентам, на счетах которых оборот средств не соответствует доходам, заявленным самими лицами.

Согласно указанному в законе «О подоходном налоге с населения», любое физическое лицо, если оно получило не облагаемые налогом доходы, общая сумма которых превышает 10 000 евро в год, обязано подать в Службу госдоходов годовую декларацию о доходах, даже если каждый из этих доходов в отдельности не превысил 10 000 евро.

Если физическое лицо в календарном году получило только такие доходы, с которых подоходный налог с населения удерживается в месте выплаты (например заработная плата, различные пособия), то годовая декларация о доходах заполняется в упрощенном порядке, где данные автоматически считываются из всех систем данных, находящихся в распоряжении Службы госдоходов.

Что делать, если получено письмо от Службы госдоходов

Рекомендую вам не игнорировать данное уведомление, а тщательно проверить размер денежных средств, поступивших на ваш счет от каждого лица, и соответственно задекларировать их, даже если это доходы, не облагаемые подоходным налогом с населения. В вашем случае это алименты и платежи на расходы общего домохозяйства, а также подарки от родственников. Соответственно, если в течение года вы получили в общей сложности 1 425 евро наличными от каждого физического лица, с которым вы не связаны браком или родством до 3-й степени (родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, братья и сестры, братья и сестры родителей), а также от вашего супруга или родственников, укажите их в приложении D1 к годовой декларации о доходах соответствующего отчетного года как прочие не облагаемые налогом доходы (код 22).

О налогообложении

Следует отметить, что установленная законом сумма 1 425 евро – это максимальная не облагаемая налогом сумма, которую вы можете получить от других лиц, с которыми вы не связаны браком или родством до 3-й степени. Если, например, полученная в подарок сумма превышает установленную законом, то она будет облагаться подоходным налогом. Однако и в этом случае законом предусмотрены различные исключения — например, подарок получен с целью получения образования, покрытия расходов на медицинские или лечебные услуги и т. п.

Если средства, полученные от бывшего мужа, превысят предусмотренные законом 1 425 евро, но это будут алименты или подарок ребенку, тогда они не будут облагаться подоходным налогом, но их все равно необходимо декларировать, чтобы Службе госдоходов было понятно происхождение данных денежных средств и то, что этот доход не может считаться облагаемым подоходным налогом.

Под понятием «содержание» (алименты) подразумевается содержание на детей, а также средства для обеспечения прежнего уровня благосостояния бывшего супруга. Также следует отметить, что любая денежная сумма, полученная вами в подарок от нынешнего супруга или родственников до третьей степени родства, полностью не облагается налогом, а не ограничивается установленными в законе необлагаемыми 1 425 евро (полученными от других лиц), которые должны быть задекларированы.

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