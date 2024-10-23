"Об оценке поступивших на счета денежных сумм и декларировании доходов. Призываем Вас проверить, задекларировали ли Вы в полном объеме все доходы за 2022 и 2023 годы. Согласно имеющейся в распоряжении Службы госдоходов информации, общая сумма полученных на Ваши счета в кредитных организациях денег (оборот кредита) в 2022 и 2023 годах превысила общую сумму задекларированных Вами доходов", - такой текст содержится в доставленном через электронную систему декларирования (Elektroniska deklarēšanās sistēma - EDS) сообщении.

Понятно, что тех, кто после прочтения такого сообщения способен продолжать спокойно спать по ночам, можно поздравить с наличием железных нервов. Дело в том, что нерезиденты - те, кто специально отказался от статуса резидентов в СГД, - за редкими исключениями годовую декларацию в Латвии заполнять не должны, так как эти люди отчитываются о доходах налоговой инспекции страны своего проживания и платят налоги там. (Следует учесть, что переход от резидента к статусу нерезидента в случае налогоплательщика не является обязательным и не происходит автоматически).

Как выяснилось, далеко не один латвийский нерезидент, до сих пор пользующийся латвийским банковским счетом, получил такое письмо от СГД, поскольку латвийские банки начали предоставлять СГД информацию о состоянии счетов латвийских резидентов. К сожалению, не у всех банков информация о клиентах полная, поэтому может случиться так, что уехавший по-прежнему считается резидентом Латвии, хотя давно уже является нерезидентом. В основном это можно быстро привести в порядок, связавшись с банком и представив доказательства статуса нерезидента.

В любом случае игнорировать письмо СГД нельзя. Если есть уверенность, что годовую декларацию подавать не надо, самый быстрый способ - позвонить консультантам СГД и выяснить, почему письмо получено. Те, кто согласен ждать неделю-другую, могут не звонить, а письменно ответить на письмо в EDS, объяснив ситуацию. Пояснение желательно завершить вопросом - попросить ответить, нужно ли подавать декларацию, в противном случае объяснение будет лишь принято к сведению.