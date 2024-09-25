Пилот потерял сознание через три минуты после взлёта: обычный рейс KLM мог привести к трагедии

Но на этом череда казусов, которые могли бы окончиться очень печально, не закончилась: во время посадки самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к удару в левую проекцию носовой части самолета.

Несмотря на этот инцидент, самолет успешно приземлился, и бригада скорой помощи, которая уже ждала в аэропорту, немедленно оказала медицинскую помощь пилоту. В AAIU отметили, что этот инцидент был особенно серьезным, поскольку произошел во время критической фазы полета, когда на пилотов ложится большая нагрузка, а авиапилот бесполезен.

Быстрые действия экипажа предотвратили возможную трагедию. В ходе расследования также было отмечено, что экипаж самолета был минимальным - всего два члена кабинного экипажа.