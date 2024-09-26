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Pietiek: как СГД лёгким движением чиновничьей ручки уничтожает ещё одну отрасль экономики (1)

Редакция PRESS 26 сентября, 2024 20:43

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"Ну что ж, дорогие друзья. Пришло время рассказать вам о том, как наши государственные служащие разрушают ЕЩЁ один из важнейших секторов латвийской экономики - логистику, - так начинается статья читателя, опубликованная порталом Pietiek.com.

В 2004 году, еще до вступления в Евросоюз, я написал свою первую дипломную работу, в которой объяснял, как хорошо будет, если мы станем частью Таможенного союза ЕС. Как удобно будет перевозить товары: единые налоговые ставки, возможность проходить таможню, возможность свободно перемещать товары из одной страны в другую без таможенного оформления, возможность консолидировать груз в той стране, где тебе (экспортеру, грузополучателю, экспедитору, перевозчику) удобнее. Работа найдется для всех: таможенных брокеров, кладовщиков, перевозчиков.

Что мы увидим через 20 лет? Таможня, находящаяся в ведении СГД, отказывается выдавать экспортную декларацию, если отправитель/производитель не является компанией, зарегистрированной в Латвии. А сколько в нашей стране осталось производителей, которые экспортируют товары? Не так уж много, не так ли? Но в понимании таможенной службы, если товар произведен в Германии, упакован в Германии и погружен в Германии, то он является экспортным, и неважно, что транспортные документы оформлены на отгрузку с завода на склад в стране- члене ЕС.

При транспортировке товаров обычно используются три документа: счет-фактура (выписывается продавцом товара), транспортные документы (CMR или накладная) и таможенные документы. Любой транспортный документ, составленный, например, немецким заводом, в Латвии не принимается во внимание. Таможенную службу не интересует тот факт, что товар перемещается по территории Европейского союза. По их мнению, если производитель другой страны отгрузил товар - значит, это экспорт.

В понимании нашей таможенной администрации, если товар находится на территории Латвийской республики, а продавец не является компанией Латвийской республики, то ему надо съездить в ту страну, где он приобретен, и там оформлять таможенные документы. Мы уникумы! Любая другая страна ЕС может легко оформить экспортную декларацию от любого грузоотправителя ЕС, потому что у нас Таможенный союз.

Что означает Таможенный союз? Думаю, его можно сравнить с отделением банка. Вы выбираете ближайшее отделение своего банка и идете туда.

Рига занимала хорошую позицию в сфере логистики. Поэтому в 2008 году, во время мирового кризиса, кризис логистики не ощущался. Теперь мы имеем новую интерпретацию статьи 221(2) Регламента 2015/2447, которая означает «убирайтесь к черту из Латвии».

Но если мы не хотим делать экспортные декларации, то есть Литва, Польша, Эстония... Если Литва может это сделать, то и склады понадобятся там, а не в Латвии, и перевозчики будут из Литвы, а не наши. Результат для нас: пустые склады, перевозчики без работы, таможенные брокеры и декларанты без работы. А что же наши чиновники? А им чем меньше работы - тем лучше..."

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Комментарии (1) 11 реакций
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