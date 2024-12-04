Петарда прожгла огромную дыру в куртке: подростки в масках обстреляли школьников пиротехникой

Это произошло в понедельник после полудня. После школы 12-летний сын Дайги пообедал с друзьями в центре Елгавы, и остался на детской площадке. Мальчишки развлекались, пока на детскую площадку не пришли двое парней в масках — лет 13 и 14.

Сначала они с грубыли выражениями стали оскорблять сына Дайги и его друзей. Мальчики пытались защититься, но подростки в масках не оставляли их в покое и решили продолжить решение разногласий с помощью физической силы. Сыну Дайги и его друзьям бросили под ноги маленькие зажженные бомбочки под названием «чеснок». В конце концов в детей полетела и зажженная петарда. Она попала сыну Дайги в карман куртки, причинив физическую боль и душевные страдания.

- Мой сын в тот момент отвернулся. Он не видел петарды, убегал в это время от агрессивных мальчиков, - рассказывает о случившемся Дайга. - Только когда он почувствовал запах гари, то понял, что что-то горит у него в кармане. Был шум, жар и пламя. Хорошо, что дома мы говорили о разных опасных ситуациях - он сбросил горящую куртку", - рассказывает мать.

В то роковое утро понедельника она попросила ребенка надеть толстую футболку вместо синтетической толстовки. Оглядываясь назад, Дайга думает, что правильный выбор одежды спас ее сына от серьезных ожогов.

Она поспешила на место происшествия сразу после того, как ей позвонил сын. Никаких видимых повреждений у сына она не нашла, но в его куртке была прожжена огромная дыра. Мальчик также почувствовал боль в боку, где взорвалась петарда, поэтому врачи больницы также осмотрели его и признали, что никакого вреда для его физического здоровья нет.

По словам матери, этот опыт оставил эмоциональную травму у её сына. После случившегося у него наблюдается чувство тревоги. Он больше не хочет гулять с друзьями после школы, как раньше.

«Он был не из тех, кто бежит домой после школы. Ему нравилось играть в мяч возле школы. Но сейчас появилось чувство страха. Я отвожу его в школу на машине, но советую ему вернуться пешком, и все же он боится», - расказывает Дайга.

Обеспокоенная мать решила воспользоваться возможностью, предоставленной сотрудниками правоохранительных органов, чтобы ее сын прошел оплачиваемую государством реабилитацию после перенесенного насилия.

- Я обязательно воспользуюсь консультацией психолога, — говорит она. - Я хочу, чтобы мой сын понял, что ему не нужно бояться улицы. То, что произошло, не является нормой, не надо так себя вести. Но если что-то подобное произошло, о безопасности детей должны позаботиться взрослые и полиция».

Родители мальчика также принимают активное участие в расследовании преступления. Сразу после инцидента Дайга разместила информацию о происшествии в Facebook и пригласила очевидцев высказаться. Как выяснилось, в тот же день, 25 ноября, ребята в масках устроили беспорядки и в других местах Елгавы. В других жителей также бросали бомбочки, в одном случае было замечено, что парень делал это даже без маски.

К Дайге также обратился человек, который хорошо знает молодых людей. Знает где они живут. Однако семья по-прежнему возлагает большие надежды на записи с камер наблюдения. Дайга также заявляет, что ей удалось переквалифицировать дело с административной ответственности на уголовную:

- В данном случае это было не хулиганство, безрассудный поступок, а целенаправленный. Множественные беспорядки. Жизнь моего сына была в опасности. Ему повезло по стечению обстоятельств, - говорит мать мальчика.

В государственной полиции не стали комментировать ход расследования дела. Сообщается лишь, что административный процесс прекращен и возбужден уголовный процесс за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.