Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

Петарда прожгла огромную дыру в куртке: подростки в масках обстреляли школьников пиротехникой

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 08:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Прошлая неделя в Елгаве началась с шокирующих событий. Двое молодых людей в масках средь бела дня бросили зажженную петарду в 12-летнего школьника на детской площадке. Она попало в карман куртки мальчика, подожгла его одежду, и это причинило ему физические и эмоциональные страдания. Первоначально возбужденное полицией административное дело теперь переквалифицировано в уголовное, однако семья мальчика до сих пор борется с последствиями случившегося, сообщает программа “Degpunktā”.

Это произошло в понедельник после полудня. После школы 12-летний сын Дайги пообедал с друзьями в центре Елгавы, и остался на детской площадке. Мальчишки развлекались, пока на детскую площадку не пришли двое парней в масках — лет 13 и 14.

Сначала они с грубыли выражениями стали оскорблять сына Дайги и его друзей. Мальчики пытались защититься, но подростки в масках не оставляли их в покое и решили продолжить решение разногласий с помощью физической силы. Сыну Дайги и его друзьям бросили под ноги маленькие зажженные бомбочки под названием «чеснок». В конце концов в детей полетела и зажженная петарда. Она попала сыну Дайги в карман куртки, причинив физическую боль и душевные страдания.

- Мой сын в тот момент отвернулся. Он не видел петарды, убегал в это время от агрессивных мальчиков, - рассказывает о случившемся Дайга. - Только когда он почувствовал запах гари, то понял, что что-то горит у него в кармане. Был шум, жар и пламя. Хорошо, что дома мы говорили о разных опасных ситуациях - он сбросил горящую куртку", - рассказывает мать.

В то роковое утро понедельника она попросила ребенка надеть толстую футболку вместо синтетической толстовки. Оглядываясь назад, Дайга думает, что правильный выбор одежды спас ее сына от серьезных ожогов.

Она поспешила на место происшествия сразу после того, как ей позвонил сын. Никаких видимых повреждений у сына она не нашла, но в его куртке была прожжена огромная дыра. Мальчик также почувствовал боль в боку, где взорвалась петарда, поэтому врачи больницы также осмотрели его и признали, что никакого вреда для его физического здоровья нет.

По словам матери, этот опыт оставил эмоциональную травму у её сына. После случившегося у него наблюдается чувство тревоги. Он больше не хочет гулять с друзьями после школы, как раньше.

«Он был не из тех, кто бежит домой после школы. Ему нравилось играть в мяч возле школы. Но сейчас появилось чувство страха. Я отвожу его в школу на машине, но советую ему вернуться пешком, и все же он боится», - расказывает Дайга.

Обеспокоенная мать решила воспользоваться возможностью, предоставленной сотрудниками правоохранительных органов, чтобы ее сын прошел оплачиваемую государством реабилитацию после перенесенного насилия.

- Я обязательно воспользуюсь консультацией психолога, — говорит она. - Я хочу, чтобы мой сын понял, что ему не нужно бояться улицы. То, что произошло, не является нормой, не надо так себя вести. Но если что-то подобное произошло, о безопасности детей должны позаботиться взрослые и полиция».

Родители мальчика также принимают активное участие в расследовании преступления. Сразу после инцидента Дайга разместила информацию о происшествии в Facebook и пригласила очевидцев высказаться. Как выяснилось, в тот же день, 25 ноября, ребята в масках устроили беспорядки и в других местах Елгавы. В других жителей также бросали бомбочки, в одном случае было замечено, что парень делал это даже без маски.

К Дайге также обратился человек, который хорошо знает молодых людей. Знает где они живут. Однако семья по-прежнему возлагает большие надежды на записи с камер наблюдения. Дайга также заявляет, что ей удалось переквалифицировать дело с административной ответственности на уголовную:
- В данном случае это было не хулиганство, безрассудный поступок, а целенаправленный. Множественные беспорядки. Жизнь моего сына была в опасности. Ему повезло по стечению обстоятельств, - говорит мать мальчика.

В государственной полиции не стали комментировать ход расследования дела. Сообщается лишь, что административный процесс прекращен и возбужден уголовный процесс за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 38 реакций
Комментарии (0) 38 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать