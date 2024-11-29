«Петь в трамвае Катюшу официально можно», считает Божена Рынска и хвалит независимый суд Латвии

"И еще о Латвии. Году кажется в 22-м, уже после начала войны, выпивший русский стал в трамвае в Даугавпилсе в День Победы распевать Катюшу. Даугавпилс преимущественно русский город. Катюша - мирная песня. Конечно, воспитанные люди в трамваях не поют, но если у мужика душа раз в год поет, да и хрен бы с ним. Но в трамвае оказались латыши, что в Даугавпилсе бывает редко. И они вызвали полицию: во-первых, петь в трамвае не по правилам, а во вторых эта песня - оправдание российской военной агрессии. Приехала полиция, мужику выписали повестку в суд.

И латвийский суд мужика оправдал. Петь в трамвае Катюшу официально можно. Хотя не нужно, конечно, после 24 февраля, учитывая контекст", - отмечает Рынска.

"Вот что значит независимый суд...", - отметили в комментариях. И с этим мнением журналист согласилась.

О каком случае и каком суде говорит Рынска - не понятно. Информации об этом найти не удалось. Зато достаточно информации о другом случае.

Очевидно Божена Рынска не знает, что в 2024 году в трамвае Даугавпилса на праздник города пассажиры спели "Катюшу" хором. И за это тех, кого полиция смогла идентифицировать, оштрафовали на 300 евро. Остальных объявили в розыск.

"Мы воспринимаем это как использование символов прославления в общественной среде. Совершенное правонарушение само по себе, я считаю, серьезное, и в этих случаях штрафы не будут маленькими", - заявил тогда представитель Госполиции Иварс Кравцевич.

А заместитель руководителя Отдела по связям с общественностью Государственной полиции Ласма Грейдане объяснила, что горожане нарушили 13.1 статью закона «Об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка». То есть использовали символы, прославляющие военную агрессию и военные преступления в общественном месте.

Поправки к этому закону Сейм принял 31 марта 2022 года, после вторжения России в Украину.