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Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа

Euronews 11 ноября, 2024 12:07

Мир 0 комментариев

Сообщения зарубежной прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны, такой беседы не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Euronews.

"Не было разговора, - заявил представитель Кремля. - Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка".

Публикации The Washington Post и агентства Reuters, сообщивших о якобы состоявшемся разговоре, Песков охарактеризовал как "наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях".

Ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп в четверг побеседовал с президентом России Владимиром Путиным, призвав его не допустить эскалации войны в Украине и напомнив "о значительном военном присутствии США в Европе". Издание ссылалось на источники, знакомые с вопросом, отметив, что Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах, направленных на скорейшее урегулирование конфликта.

Трамп, как утверждалось, вел разговор из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде в четверг, спустя всего несколько дней после ошеломительной победы на выборах над соперницей-демократкой Камалой Харрис.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что найдет решение для прекращения войны "в течение дня", но не объяснил, как он это сделает.

По словам одного из бывших американских чиновников, знакомого с ходом разговора и беседовавшего с Washington Post, Трамп, вероятно, не хочет начинать свой второй президентский срок с эскалации войны в Украине, что "дает ему стимул стремиться не допустить ухудшения ситуации".

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