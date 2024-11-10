Пешком в школу — нормально это или нет? Многие считают, что 1,5 км своим ходом для ребенка — перебор

Дискуссию на эту тему в соцсети "Х" начала Лаура, сказав, что с первоклассником от остановки до дома по гравийной дороге пройти полтора километра очень трудно.

Часть комментаторов подчеркивает, что и они сами, и их родители проходили каждый день куда больше километров до школы, причем не только по гравию, но и по обочине дороги, и через лес - в любую погоду.

В то же время можно согласиться с оппонентами в том, что в наши дни движение стало более интенсивным, в том числе и на сельских дорогах, поэтому перемещаться по ним более опасно, чем раньше. Не прибавляется здоровья и от того, что тебе приходится сидеть минимум шесть уроков в мокрой одежде, если ты промок по дороге в школу.

В городах картина иная - 15 минут ходьбы по асфальту и по освещенному тротуару экстримом не назовешь.

Вопрос автору поста "А что, школьного автобуса нет?" остался без ответа, как и комментарий "А не надо жить на расстоянии 1,5 км от остановки по гравию". На перебранку комментаторов она отреагировала следующим образом: "О Боже, что здесь происходит! Согласна со всеми насчет прогулки, это небольшое расстояние и так далее. Но выходить в 6:40 и возвращаться в 17:30 - в темноте и по грязи - ничего хорошего. Но можно кричать дальше".

Забавный обмен мнениями произошел у Лауры с одной из комментаторов, утверждающей, что ничего страшного не случится, если ребенок пойдет в школу пешком, пусть и в сырую погоду.

Некто Morra пишет:

- Соглашусь с теми, кто говорит, что 1,5 км - это элементарно. Аргумент о сырости не выдерживает никакой критики - у ваших детей нет одежды на случай дождя и резиновых сапог? Единственное, что неприятно, это безопасность. Идти по неосвещенной гравийной автодороге - не то же самое, что по освещенному тротуару.

Лаура ей возражает:

- Знаете, у нас есть. У меня тоже в машине лежат, на случай, если не доберусь до дома. Большинству здесь кажется, что это нормально - заявиться в школу как хрюшка. Для меня это неприемлемо. О безопасности говорить не будем.

В разговор вмешался третий комментатор, утверждающий, что в свое время в школу ходил 3 км по гравию, в том числе и под дождем:

- Как хрюшка? Он что, ползет в школу или катится? Да и гардеробы в школах есть.

Martins, в свою очередь, пишет следующее (трудно с ним не согласиться):

- Много комментариев, оторванных от реальности, пишут люди, никогда не бывавшие / не жившие в сельской местности. 1,5 км - в самом деле немного. Но есть огромная разница: это 1,5 км по освещенным и заасфальтированным тротуарам или по темной и грязной сельской дороге. Ребенку до 3-го класса одному действительно не надо проходить такие расстояния!