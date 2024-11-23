«Пешеходный переход тут не помешает» — в районе огородов на шоссе Даугавгривас автомобиль сбил мужчину

Те, кто в четверг вечером ехал по шоссе Даугавгривас в сторону Болдераи, были вынуждены изменить маршрут - им пришлось совершить целую экспедицию по грунтовой дороге в сопровождении полиции. Движение было блокировано из-за того, что на асфальте водитель автомобиля Renault наехал на пешехода.

Пострадавший в результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия. Возможно, он шел к садовым домикам на другой стороне шоссе. Обитатели этих домиков рассказывают, что пешеходов здесь сбивают не впервые.

"Раньше, года три-четыре назад, мужчину сбили, он на автобус бежал. Ему голову оперировали, там серьезное дело было", - вспоминает местный житель по имени Николай.

Живущие по соседству пользуются общественным транспортом и признают, что переход через дорогу часто кажется опасным, потому что машины здесь едут быстро, и один неверный шаг может кончиться печально. На вопрос в адрес одного из них, ездят ли они на общественном транспорте, был получен ответ: "Езжу. Иногда страшно. Да".

"Летом здесь особенно опасно. Все бабульки с кошелками носятся туда-сюда. Пешеходный переход здесь не помешал бы. Вот только неизвестно, кто здесь будет останавливаться. Черт его знает!" - говорит Николай.