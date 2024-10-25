Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate

Первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область: реакция Путина

Euronews 25 октября, 2024 12:11

Мир 0 комментариев

По данным украинской разведки, первые северокорейские военные, отправленные на подмогу России в войне с Украиной, после нескольких недель подготовки прибыли в Курскую область. Как сообщается, "каждому солдату выделили 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла"

Первые северокорейские военные подразделения, прошедшие подготовку на полигонах на востоке России, прибыли в зону боевых действий. Об этом сообщило Главное управление разведки министерства обороны Украины, утверждающее, что они были замечены 23 октября в Курской области России.

По данным ведомства, подготовка прибывающих в Россию военнослужащих армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке России - "Барановский" (Уссурийск), "Донжуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).

В сообщении ГУР также отмечается, что северокорейским военнослужащим, которых Россия намерена использовать в войне против Украины, отводится несколько недель на подготовку.

По оценкам украинской разведки, численность северокорейских войск, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек, включая 500 офицеров, в частности трех пхеньянских генералов. А ответственным за контролем над подготовкой и адаптацией северокорейских войск, как сообщается, назначен заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В сообщении ГУР говорится, что отправленные Пхеньяном солдаты снабжаются боеприпасами, постельными принадлежностями, зимней одеждой и обувью, а также средствами гигиены. В частности, согласно установленным нормам, Москва будет ежемесячно выдавать каждому северокорейцу по 50 метров туалетной бумаги и 300 г мыла.

Украинская разведка считает, что Кремль возлагает большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея, по сути, вступает в войну с Украиной.

Путин: "Это наше дело"

О возможной отправке северокорейских военных на украинский фронт ранее также сообщали Южная Корея и США.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани впервые прокомментировал сообщения о присутствии на российской территории солдат из Северной Кореи для вероятного участия в войне против Украины.

Корреспондент NBC News со ссылкой на спутниковые снимки, которые показывают присутствие солдат КНДР в России, спросил Путина о целях военнослужащих.

"Снимки - вещь серьёзная. Если есть снимки, значит они что-то отражают", - сказал Путин.

Президент России также отметил, что в четверг Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей. В договоре есть статья о взаимной военной помощи.

"Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно, - сказал Путин. - Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи".

Евросоюз встревожен

"Европейский Союз глубоко встревожен сообщениями о том, что КНДР направляет войска для участия в незаконной агрессивной войне России против Украины, - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. - Это явилось бы серьезным нарушением международного права, включая самые основополагающие принципы Устава ООН. Это будет односторонним враждебным актом со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это событие также еще раз иллюстрирует, как Россия сеет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире".

В заявлении также отмечается, что Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и поставки оружия, которые грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

ЕС призывает КНДР прекратить оказывать поддержку незаконным военным действиям России.

"Углубление военного сотрудничества России с КНДР посылает четкий сигнал: несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия искренне не заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и прочном мире. Напротив, Россия наращивает эскалацию и отчаянно ищет любой помощи для своей войны, в том числе от субъектов, которые серьезно нарушают глобальный мир и безопасность, - говорится в заявлении. - Продолжающаяся поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно европейская безопасность связана с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона. Евросоюз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, включая ответные меры".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 7 реакций
Комментарии (0) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В садик с годика? Нужно улучшать демографическую ситуацию!

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.

Читать
Загрузка

Сбившего женщину с ребенком на SUP-борде водителя моторной лодки оштрафовали

ЧП и криминал 14:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Выяснилось, чем закончилась история с инцидентом на озере Циецерес, когда водитель моторной лодки сбил SUP-борд с пассажирами и даже не потрудился помочь упавшим в воду женщине и ребенку, несмотря на крики о помощи.

Выяснилось, чем закончилась история с инцидентом на озере Циецерес, когда водитель моторной лодки сбил SUP-борд с пассажирами и даже не потрудился помочь упавшим в воду женщине и ребенку, несмотря на крики о помощи.

Читать

В Рижском аэропорту построят новую вышку управления воздушным сообщением за 51 млн евро

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Новую вышку управления воздушным сообщением в аэропорту "Рига" построит ООО "Aimasa" за 51,256 млн евро без НДС, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

Новую вышку управления воздушным сообщением в аэропорту "Рига" построит ООО "Aimasa" за 51,256 млн евро без НДС, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

Читать

Сильные дожди с градом и снег: в следующие выходные погода испортится

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале ноября в Латвии похолодает и местами ожидается первый снег в сезоне, согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов».

В начале ноября в Латвии похолодает и местами ожидается первый снег в сезоне, согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов».

Читать

Снова переделать? Коалиции предложат договориться о реформе государственного управления

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Входящий в правительственную коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК) предложит другим коалиционным партиям согласовать первые шаги по уменьшению бюрократии и повышению эффективности государственного управления, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать

Скандал: дети из Германии, Франции и Финляндии минувшим летом отдыхали в «Артеке»

Важно 13:26

Важно 0 комментариев

Немецкие дети провели три недели каникул в крымском лагере "Артек". Как выяснил немецкий портал t-online, в самом знаменитом с советских времен "пионерском лагере" аннексированного Крыма на летних каникулах побывали дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции, пишет "Дойче велле".

Немецкие дети провели три недели каникул в крымском лагере "Артек". Как выяснил немецкий портал t-online, в самом знаменитом с советских времен "пионерском лагере" аннексированного Крыма на летних каникулах побывали дети из Германии, а также, вероятно, Финляндии и Франции, пишет "Дойче велле".

Читать

За 3 года 500 ревизий и запросов! Муниципалитеты в шоке от госуправления

Новости Латвии 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

Спустя три года после административно-территориальной реформы в самоуправлениях продолжается оптимизация структур, в том числе объединение волостных управлений, чему на этой неделе было посвящено заседание подкомиссии Сейма по оценке результатов реформы.

Читать