Первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область: реакция Путина

Первые северокорейские военные подразделения, прошедшие подготовку на полигонах на востоке России, прибыли в зону боевых действий. Об этом сообщило Главное управление разведки министерства обороны Украины, утверждающее, что они были замечены 23 октября в Курской области России.

По данным ведомства, подготовка прибывающих в Россию военнослужащих армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке России - "Барановский" (Уссурийск), "Донжуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка).

В сообщении ГУР также отмечается, что северокорейским военнослужащим, которых Россия намерена использовать в войне против Украины, отводится несколько недель на подготовку.

По оценкам украинской разведки, численность северокорейских войск, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек, включая 500 офицеров, в частности трех пхеньянских генералов. А ответственным за контролем над подготовкой и адаптацией северокорейских войск, как сообщается, назначен заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В сообщении ГУР говорится, что отправленные Пхеньяном солдаты снабжаются боеприпасами, постельными принадлежностями, зимней одеждой и обувью, а также средствами гигиены. В частности, согласно установленным нормам, Москва будет ежемесячно выдавать каждому северокорейцу по 50 метров туалетной бумаги и 300 г мыла.

Украинская разведка считает, что Кремль возлагает большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея, по сути, вступает в войну с Украиной.

Путин: "Это наше дело"

О возможной отправке северокорейских военных на украинский фронт ранее также сообщали Южная Корея и США.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани впервые прокомментировал сообщения о присутствии на российской территории солдат из Северной Кореи для вероятного участия в войне против Украины.

Корреспондент NBC News со ссылкой на спутниковые снимки, которые показывают присутствие солдат КНДР в России, спросил Путина о целях военнослужащих.

"Снимки - вещь серьёзная. Если есть снимки, значит они что-то отражают", - сказал Путин.

Президент России также отметил, что в четверг Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей. В договоре есть статья о взаимной военной помощи.

"Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно, - сказал Путин. - Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи".

Евросоюз встревожен

"Европейский Союз глубоко встревожен сообщениями о том, что КНДР направляет войска для участия в незаконной агрессивной войне России против Украины, - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. - Это явилось бы серьезным нарушением международного права, включая самые основополагающие принципы Устава ООН. Это будет односторонним враждебным актом со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это событие также еще раз иллюстрирует, как Россия сеет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире".

В заявлении также отмечается, что Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и поставки оружия, которые грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

ЕС призывает КНДР прекратить оказывать поддержку незаконным военным действиям России.

"Углубление военного сотрудничества России с КНДР посылает четкий сигнал: несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия искренне не заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и прочном мире. Напротив, Россия наращивает эскалацию и отчаянно ищет любой помощи для своей войны, в том числе от субъектов, которые серьезно нарушают глобальный мир и безопасность, - говорится в заявлении. - Продолжающаяся поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно европейская безопасность связана с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона. Евросоюз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, включая ответные меры".