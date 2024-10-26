«Первую зарплату после декрета жду как освобождение»: признание мамы взбудоражило соцсети

Полное горечи признание молодой мамы о том, каким был ее отпуск по уходу за ребенком, вызвало сильный ажиотаж в соцсети "Х". Подобной историей могут поделиться многие мамы.

Что же такого она пишет? Вот ее пост:

"Первую зарплату после декрета жду как освобождение, как возможность снова перевести дух. Под этим, конечно, я не подразумеваю путешествия, а имею в виду - начать погашать долг, купить какую-нибудь одежду не из секонд-хэнда, а может быть, даже снова начать красить волосы у парикмахера. Тяжела эта финансовая яма после рождения ребенка".

Среди комментаторов у нее много сочувствующих, причем обоего пола.

Агнесе: "Золотые слова - этап отпуска по уходу за ребенком финансово тяжел! В периоды после этого тоже, если малыши болеют и надо брать больничный, но понемногу все налаживается, и малыши меньше болеют, и деньги лучше идут. Выдержки!"

Trusis: "Присоединяюсь. Я снова вышла на работу незадолго до юбилея малышки - 1 года. К счастью, с ней есть кому побыть. По моим подсчетам, пройдет минимум год, пока я отдам все долги, которых наделала за время декрета. В том числе быстрые кредиты. Плохо, конечно, что брала. А что мне было делать?"

Илзе: "Это горькая реальность для такого множества женщин и последствия того, что ты решила родить ребенка/детей. Должно быть наоборот (особенно при падении демографических показателей в Латвии). И давайте обойдемся без этих: а где же муж, надо мужа, надо больше зарабатывать, нечего ныть".

Мартиньш: "Насчет этого полностью согласен. Если хотим улучшить демографическую ситуацию, это надо привести в порядок! В прошлом году в Латвии родился 14 121 ребенок, поэтому я отказываюсь верить, что такая уж большая проблема выплачивать эти 12-18 месяцев хотя бы такую же сумму, сколько дохода было в среднем за месяц".

Янис: "Для меня величайшим шоком было, что это реально вредит пенсии женщин. Если в свои "лучшие годы" возьмешь вторую смену, халтуру и т.д. и как-то будешь подрабатывать, то на пенсии силы/здоровья может не хватить! Жаль, искренне жаль, что женщин наказывают за то, что они рожают!"

Катрина: "Должно быть наоборот - это что, мы должны всем роженицам сейчас платить двойную зарплату? Ребенок - это индивидуальная ответственность каждого, как и финансовое планирование".

Марта: "Увы, реальность такова, что таковы последствия, когда в семье появляется ребенок. Декретный отпуск - это всего лишь тренировка [для подготовки] к тому, что будет дальше".

Лаура: "Не понимаю тех, кто тут пишет: "но ты сама хотела детей, государство (я) не должны их содержать, бери что дают, радуйся" и т.д. Разве кто-то требует обеспечить какое-то нереально огромное пособие? Я всего лишь хочу идти в декрет со спокойной душой и получать столько же, сколько мне платят зарплаты, а не наполовину меньше!"