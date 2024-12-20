Первая жена Яниса Тиммы: «Впереди у меня тяжёлый разговор с сыном»

Экс-супруг Анны Седоковой скончался в ночь с 16 на 17 декабря. Его тело нашли в одном из московских хостелов. Всего за несколько часов до смерти Янис в блоге поздравил бывшую жену с днем рождения. О подробностях его смерти сообщается: «Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить».

В браке с исполнительницей у Тиммы детей так и не появилось, но у баскетболиста остался ребенок от первой жены Саны Оши. Пара начала встречаться еще в 2011-м, а спустя пять лет узаконила отношения. В 2018-м на свет появился сын Кристиан. Теперь Оша переживает, как расскажет малышу о трагедии.

«Конечно, мне нехорошо и нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела вместе девять лет, у нас было общее дело. Впереди у меня разговор с сыном. Ребенку нужно сказать, что его отца больше нет», — делится чувствами женщина.

Оша поблагодарила всех неравнодушных за теплые слова и поделилась тем, что сама переживала за последнее время. «Эти пять лет были кошмарными для всех нас, нас всех тянуло в эту дыру… Даже если со стороны выглядит, что моя жизнь хорошо складывается… Но в моей жизни было много стресса и неприятностей… Я многими вещами не делюсь публично», — призналась она.

Одной из первых на смерть Яниса отреагировала его вторая жена Анна Седокова, которую начали винить в трагедии. В слеза певица заявила, что последние годы жила в аду и попросила не распространять информацию о случившемся, чтобы не травмировать ее ребенка. Затем звезду экстренно госпитализировали с нервным срывом.

Правда, отец баскетболиста Райтис совершенно не сочувствует Анне. Напротив, он винит ее в дурном влиянии на сына. «Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — отрезает он.

ФОТО из соцсетей