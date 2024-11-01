Меняйте номер или выезжайте: сколько белорусских машин получили в Латвии номерные знаки?

Среди них 11 пассажирских транспортных средств, а 34 - различные исторические мотоциклы советского производства.

В ДБДД отметили, что среди перерегистрированных пассажирских транспортных средств большинство составляют автомобили класса люкс, такие как "Tesla", "BMW"", "Mercedes-Benz" и "Jaguar".

Как сообщалось, 12 сентября Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, которые ввели запрет на пребывание в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии. Поправки предусматривают, что зарегистрированные в Беларуси транспортные средства в Латвии должны быть вывезены или зарегистрированы для дорожного движения до 31 октября этого года.

После этого срока белорусские транспортные средства могут въехать в Латвию только для одного транзитного проезда, предварительно подав заявку в электронных сервисах ДБДД.

В случае несоблюдения нового правила Латвия сможет конфисковать зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства в пользу Украины.