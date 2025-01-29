Перелётные птицы уже вовсю летят в Латвию

Об этом рассказал на своей странице в ФБ редактор прогноза погоды Латвийского телевидения Томс Брицис.
В Латвии уже были замечены лебеди и отдельные аисты. А в Стабурагской волости Айзкракльского края сфотографировали стаю журавлей.
Аномально тёплой зимой несколько видов перелетных птиц не стали дожидаться её календарного окончания. А решили вернуться в Латвию пораньше. Особенно в Курземе.
Об этом рассказал на своей странице в ФБ редактор прогноза погоды Латвийского телевидения Томс Брицис.
В Латвии уже были замечены лебеди и отдельные аисты. А в Стабурагской волости Айзкракльского края сфотографировали стаю журавлей.
Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.
Переизбрание Мартиньша Казакса на пост главы Банка Латвии будет хорошим результатом, но процесс был не очень приятным, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.
Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.
Самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.
Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.
Из-за свирепствующей эпидемии гриппа и распространения других инфекций верхних дыхательных путей больницы по всей стране одна за другой вводят жесткие ограничения на посещение пациентов. Как поясняют врачи, это вынужденная мера.
Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.
Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.
Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы - Милды.
Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы - Милды.
"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".
"Рождественские бои под Ригой в 1916/1917 годах предопределили гибель всей царской России в той мере, в какой латышские стрелки затем сражались бок о бок с советскими войсками, мстя не только царскому государству, но и русским в целом за их предательство, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".
Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.
Как стало известно агентству LETA, из-за нехватки средств государство пока не будет закупать вертолеты для оказания медицинской помощи (медикоптеры), вместо этого медики продолжат использовать армейские самолеты.