Перекрестись и иди: почему люди боятся ходить по Земитанскому мосту. ФОТО

Visi runā par Vanšu tilta stāvokli, bet vai mēs, lūdzu, varētu pacepties par Zemitāna tiltu? Nebiju kādu brīdi tur gājusi, bet sajūta, ka pārmet krustu un tad var kāpt. pic.twitter.com/Jf1w4ztcVI — Kristīne S (@puucha) September 13, 2024

Все говорят про состояние Вантового моста, а не могли бы мы, пожалуйста, немного подискутировать про Земитанский мост? Какое-то время я там не ходила, но ощущение, что нужно перекреститься и только тогда подниматься на него", - пишет Кристине.

В комментариях к её публикации люди отметили, что даже по деревянной лестнице было бы и то надежнее подниматься.

"Регулярно переезжаю через него, если вести себя тихо, то можно услышать как после дождя ямы растут", - пошутили пользователи соцсети.

"Рига такой дерьмовый, заброшенный город, что о каждой проблеме невозможно дискутировать, нет в мире столько времени", - печально сетовали люди.

Надо сказать, что общественность уже была услышана – в июле LETA сообщала, что скоро начнется ремонт Земитанского моста.

В целом реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро. Из них софинансирование муниципалитета запланировано на 3,6 миллиона евро. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 18 месяцев.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, на тендер на реконструкцию моста подали заявки четыре претендента, заявки которых еще находятся на рассмотрении.