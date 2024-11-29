«Переговоры вступили в очень динамичную фазу»: неужели airBaltic «улетит» к немцам?

"Переговоры вступили в очень динамичную фазу", - сказал Бришкенс, добавив, что в заключении договора акционеров наметился прогресс.

Бришкенс также отметил, что первичное публичное размещение (IPO) акций "airBaltic" не состоялось в этом году по ряду причин, включая неудовлетворительную ситуацию в авиационном секторе и экономике в целом.

"Ответственность за привлечение капитала лежит на [ исполнительном директоре и председателе правления "airBaltic"] Мартине Гаусе и [ председателе совета "airBaltic"] Клавсе Васксе. Поэтому мы обязательно потребуем этой ответственности", - сказал Бришкенс, добавив, что ожидает оценки работы правления и совета компании.

Агентство деловых новостей "Bloomberg" со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщало, что немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa" рассматривает возможность покупки акций "airBaltic".

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору, компании "Aircraft Leasing 1" датского бизнесмена Ларса Туссена, - 2,03%.