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«Переговоры вступили в очень динамичную фазу»: неужели airBaltic «улетит» к немцам?

© LETA 29 ноября, 2024 10:15

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Переговоры со стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" продвигаются к заключению договора акционеров, сообщил министр сообщения Каспар Бришкенс в программе Латвийского телевидения (ЛТВ) "Утренняя панорама" в пятницу. Министр выразил надежду, что договор будет заключен в конце этого года.

"Переговоры вступили в очень динамичную фазу", - сказал Бришкенс, добавив, что в заключении договора акционеров наметился прогресс.

Бришкенс также отметил, что первичное публичное размещение (IPO) акций "airBaltic" не состоялось в этом году по ряду причин, включая неудовлетворительную ситуацию в авиационном секторе и экономике в целом.

"Ответственность за привлечение капитала лежит на [ исполнительном директоре и председателе правления "airBaltic"] Мартине Гаусе и [ председателе совета "airBaltic"] Клавсе Васксе. Поэтому мы обязательно потребуем этой ответственности", - сказал Бришкенс, добавив, что ожидает оценки работы правления и совета компании.

Агентство деловых новостей "Bloomberg" со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщало, что немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa" рассматривает возможность покупки акций "airBaltic".

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору, компании "Aircraft Leasing 1" датского бизнесмена Ларса Туссена, - 2,03%.

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