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Переговоры с «Telia» завершены: чем?

© LETA 11 ноября, 2024 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

К моменту принятия решения приблизились очередные переговоры латвийского правительства со скандинавскими представителями "Telia" о будущем их бизнеса в Латвии, сообщила программа "Ничего личного" телеканала TV3.

"Telia" - совладелец технологических компаний "Tet" и LMT. Больной вопрос пыталось решить каждое правительство Латвии, но до сих пор ни одному это не удалось. Теперь на стол правительства Эвики Силини попадут подготовленные рабочей группой Министерства экономики предложения о будущем технологических гигантов.

Сейчас противоречия между скандинавами и Латвией стали остры как никогда.

Латвийские предприятия хотят развиваться в сфере военных технологий, а скандинавским акционерам это неинтересно. Есть противоречия и между "Tet" и LMT: компании соревнуются, кто станет локомотивом будущего объединенного предприятия.

Оба выразили готовность выкупить акции другого, хотя в правительстве их мнения и не спрашивали. На прошлой неделе министр экономики встретился со скандинавскими акционерами, в ходе переговоров были найдены общие знаменатели различных сценариев.

Окончательное решение будет выбрано на закрытом заседании правительства, когда министры прочитают доклад. На это, по словам Валайниса, может уйти несколько недель. Только затем к дискуссиям будут привлечены сами компании.

"Мы предложим правительству сфокусироваться только на одном сценарии и дальше работать над ним. Чтобы не было нескольких сценариев, которые постоянно открыты. До сих пор это, на мой взгляд, приводило к тому, что никаких существенных улучшений добиться не удавалось. Вот тогда мы и привлечем представителей обоих предприятий к переговорам, а до сих пор это были переговоры между двумя собственниками, Латвией и "Telia", представляющей второго акционера", - заявил Валайнис.

(Tv3.lv)

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