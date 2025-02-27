Передача назвала фамилии организаторов задержания Лато Лапсы. Думайте сами — все русские

"Серьезные правонарушения, но в то же время эти два последних обвинения были сняты уже через 48 часов. Они куда-то исчезли. Что это? Какая-то позиция силы со стороны правоохранительных органов? Все можно было сделать, как в нормальном цивилизованном мире, но нет. Наверное, Лапса не нравится. Ну, тогда мы тоже говорим: «Подождите, вы хотите бить людей, унижать их? Ну, тогда нам нужны герои, те, кто возбуждает и ведет такие дела!».

Дело вела Алина Гольдберг, наручники надевали Дмитрий Шостаков, Андрей Раченко, Роман Васятенок. План задержания составлял Михаил Семенов. В структуре также работают Кашталян, Маслов, Врабиев, Зайцев.

«Я не даю никаких намеков, вы сами все додумайте» - говорит Пуче, намекая непонятно на что. И дальше перечисляет начальников. Начальники: Петерис Бауска, Андрейс Гришинс, Арманс Рукс, прокурор Санта Берга, судья Дина Валдмане.

«Ну, вы должны знать героев, потому что все могло быть проще, но здесь мы хотели показать силу!» говорит Пуче.