Перед началом реального строительства много невидимой работы: в Риге начался капитальный ремонт мостов?

Политик подчеркнул, что с перестройки Земитанского моста начался капитальный ремонт рижских мостов. По мнению градоначальника, очевидно, что работы стремительно продвигаются. Перестройка мостов - это не тот процесс, который можно завершить за несколько недель, отметил Кирсис, добавив, что перед началом реального строительства много невидимой работы: это переговоры с правительством о финансировании, проектирование и другие.

Сейчас в Риге строится путепровод на Кундзиньсале и скоро начнутся работы четвертой очереди Южного моста. Кроме того, планируется капитальный ремонт моста ВЭФ, или Воздушного моста, и путепровода улицы Вайрога.

Кирсис пообещал, что работы будут планироваться последовательно, чтобы сопровождающие их ограничения движения оказали как можно меньшее влияние на город.

В Риге этой осенью начались работы по перестройке моста Йорга Земитана. Оснащение зоны строительных работ соответствующими дорожными знаками, горизонтальной разметкой дороги и ограничительными элементами будет происходить постепенно, поэтому на первых этапах в "часы пик" движение будут регулировать регулировщики движения.

Планируется, что на перестройку Земитанского моста может уйти примерно полтора года с начала строительных работ.

Летом на внеочередном заседании Рижская дума решила взять заем в размере 20,5 млн евро на перестройку Земитанского моста.

Перестройка моста обойдется в общую сумму до 24,2 млн евро, из них софинансирование самоуправления должно составить 3,6 млн евро.