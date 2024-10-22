Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Ожидания молодежи не соответствуют текущей ситуации

Почти половина, или 49% жителей Латвии, хотели бы получать пенсию в размере 1200-2000 евро в месяц для финансово стабильной старости. По наблюдениям Luminor, большая часть этих людей — это жители в возрастных группах от 18 до 39 лет (54% в каждой возрастной группе), а также трудоспособные группы в возрасте от 40 до 49 лет (51%). В то время как пожилые люди (50-74 года) чаще считают, что могут обойтись меньшей пенсией, в пределах 600-1200 евро в месяц.

"Желание более молодых людей получать в будущем пенсию выше, чем у нынешних пенсионеров, заслуживает позитивной оценки, однако это намерение должно сопровождаться пониманием того, что одна только государственная пенсия не сможет обеспечить такой уровень благополучия. В настоящее время средняя пенсия в стране составляет 576 евро, и для того, чтобы в старости обеспечить стабильный и высокий уровень доходов, каждому нужно уже сейчас заботиться о своем будущем, создавая стабильные сбережения. Если цель человека — поддержание аналогичного уровня жизни после выхода на пенсию, то его доходы в старости должны составлять 70-80% от среднего заработка. К сожалению, государственная пенсия сегодня обеспечивает лишь около половины этого, и нет прогноза, что ситуация улучшится", — отмечает руководитель отдела по управлению активами и пенсионными фондами Luminor Атис Круминьш.

Выход один — копить самим

Чтобы получать такую пенсию, как желает большинство опрошенных, важно заранее начать создавать собственные накопления. Чем раньше начать откладывать на старость, тем большую сумму можно накопить. Эксперт объясняет, что благодаря своевременным и регулярным инвестициям, а также соблюдению дисциплины вплоть до выхода на пенсию, можно накопить даже миллион евро.

По расчетам банка, начав трудовую деятельность, например, в 21 год и регулярно внося на пенсионный третий уровень более 7% от брутто-зарплаты, можно накопить до одного миллиона евро к пенсионному возрасту. Независимо от возраста, у каждого есть возможность откладывать на старость — даже если пенсия уже близко, лучше сделать хотя бы небольшие сбережения, чем не иметь ничего. Но, несомненно, регулярность — это ключ к успешным накоплениям, поэтому для обеспечения финансово стабильной пенсии рекомендуется начинать вкладывать уже сейчас.

Начинайте с небольших сумм

Разумеется, финансовые ситуации у всех разные, и не все могут откладывать большие суммы каждый месяц на пенсионные накопления. Поэтому эксперт советует адаптировать размер вложений к уровню доходов и возрасту. Например, в 20 лет делать взносы на третий пенсионный уровень в размере 25 евро или столько, сколько позволяет текущая финансовая ситуация, а, начиная с 25 лет, постепенно увеличивать взносы до 50 евро в месяц и продолжать увеличивать их с ростом доходов.

Кроме того, накопления можно увеличивать, получая ежегодно возврат в размере 20% подоходного налога с взносов на третий пенсионный уровень, которые не превышают 10% от брутто-зарплаты, но не более 4000 евро. Вместо того чтобы тратить этот возврат на покупки товаров или услуг, рекомендуется реинвестировать его в финансовые рынки, например, в третий пенсионный уровень, таким образом увеличивая пенсионные накопления.