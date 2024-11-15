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Пенсионерам разрешат выбирать, с чего не платить налог — с зарплаты, пенсии или того и другого

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 16:36

Новости Латвии 0 комментариев

Пенсионерам ЛР разрешат выбирать, с чего не платить налоги — с зарплаты или с пенсии
Министерство финансов внесло в Сейм предложение: не облагаемый налогом минимум в 1000 евро для работающих пенсионеров можно будет применять в разделенном порядке — часть к пенсии, часть к зарплате.

500 — на пенсию, 500 — на зарплату

Поправки к закону "О подоходном налоге с населения" предусматривают, что с 2025 года необлагаемый минимум пенсионера будет увеличен до 1000 евро в месяц. Однако работающие сениоры до сих пор не имели ясности, как этот необлагаемый минимум будет соотноситься с их зарплатой.

И вот 12 ноября Минфин прояснил ситуацию: работающим пенсионерам хотят предоставить возможность применять необлагаемый минимум, не подлежащий налогообложению, в течение налогового года.

Если пенсионер выберет такой вариант и с помощью системы электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД) подаст работодателю налоговую книжку для начисления зарплаты, то плательщик пенсии (VSAA) и работодатель будут применять по половине необлагаемого минимума пенсионера (каждый по 500 евро в месяц). Однако для того, чтобы необлагаемый минимум пенсионера был разделен в следующем месяце, пенсионер должен представить работодателю налоговую книжку до 15–го числа текущего месяца.

Если же сениор не подаст налоговую книжку работодателю, необлагаемый минимум будет применяться только к пенсии пенсионера, как и прежде.

И еще: если работающий пенсионер не воспользуется возможностью раздельно применить необлагаемый минимум, то у него, как и прежде, есть возможность подать годовую декларацию о доходах и получить возврат переплаченного подоходного налога.

Решение нужно принять до 15 декабря

Предложение Минфина также предусматривает: разделенное применение необлагаемого минимума пенсионера станет возможным уже с 1 января 2025 года.

В этом случае важно, чтобы пенсионер еще до 15 декабря текущего года принял решение о раздельном применении необлагаемого минимума, указывает Минфин. Это означает, что налогоплательщик, сделавший выбор в пользу применения необлагаемого минимума пенсионера раздельно — с 1 января 2025 года, должен до 15 декабря 2024 года подать работодателю налоговую книжку.

С другой стороны, если сениор, чья налоговая книжка по заработной плате подана работодателю, не желает с 1 января 2025 года применять необлагаемый минимум пенсионера в разделенном порядке, то он должен до 15 декабря 2024 года удалить налоговую книжку по заработной плате с основного места получения дохода в электронной системе декларирования СГД.

Для плательщика, чья налоговая книжка по заработной плате уже подана работодателю и останется там на 15 декабря текущего года, начиная с 1 января 2025 года необлагаемый минимумом пенсионера будет применяться уже раздельно.

Решение об этих изменениях Сейм еще должен принять при рассмотрении проекта Закона о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы. Но, судя по всему, они будут приняты. Окончательное чтение проекта Государственного бюджета на 2025 год, а также 31 сопутствующий законопроект в Сейме планируется принять 4 декабря.

Сениоры и налог

Рижский альянс активных пожилых людей Rasa ранее уже выразил возмущение по поводу проблем сениоров из–за роста подоходного налога.

Ведь сениоры, которые получают небольшие пенсии, но находят в себе силы работать, в отличие от остальных работников не имеют необлагаемого минимума по зарплате. И если до грядущих налоговых изменений из зарплат пенсионеров вычитались 20% подоходного налога, то впредь им, видимо, придется платить с зарплаты 25,5% — как и остальным работникам.

"Я считаю, что со стороны государства подло так поступать: человек крутится, рассчитывает, не просит помощи у детей, не просит у самоуправления, не просит у государства, старается экономить, чтобы ему хватило на выживание, — все же следовало бы их поберечь и не облагать зарплату работающих пенсионеров таким большим подоходным налогом с населения — 25,5%", — заявила в этой связи Байба Светлана Розенберга, отвечающая в Рижском альянсе активных пенсионеров Rasa за финансы.

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