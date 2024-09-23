Пенсии вообще останутся? Денег у государства все меньше

Найти деньги на выплату пенсий государству будет сложно. Но, принимая нынешние решения, государство обещает платить еще больше.

Передача Латвийского телевидения "de facto" сообщает, что перенос 1% пенсионных взносов на 1-й пенсионный уровень со 2-го уровня за четыре года пополнит специальный бюджет на 616 млн евро, но четкого плана по возврату этих средств в будущем нет.

Хотя до пенсии еще далеко, 37-летний маркетолог Алия Ганиева думает о своей старости уже сейчас. Она рассказала программе "de facto", что хотела бы дожить минимум до 90 лет и в пенсионном возрасте не испытывать финансовых трудностей. Женщина следит за своими накоплениями на втором пенсионном уровне, доходностью довольна - в прошлом году она превысила 10%.

Дополнительно она копит добровольно, делая вклады в третий пенсионный уровень. Идею правительства перенаправить 1% ее налогов на 1-й пенсионный уровень она не поддерживает. "Если посмотреть на статистику, сколько у нас пожилых людей, и провести математические расчеты, то очевиден риск, что моя пенсия может быть урезана. Чего я бы не хотела. Потому что я добросовестно плачу налоги и коплю сама. Не хотелось бы такого разочарования в преклонном возрасте", - говорит Ганиева.

Социальный налог, внесенный на первом пенсионном уровне, уходит в государственный кошелек, из которого платят пенсии сегодняшним пенсионерам. Взносы второго уровня уходят частным управляющим.

Эти деньги зарабатывают на финансовом рынке. С мыслью, что деньги должны работать, государство постепенно поднимало взносы 2-го уровня. Но теперь оно хочет сделать шаг назад. Почему?

Чтобы компенсировать налоговые изменения, из-за которых работающие получат больше. Другими словами, чтобы залатать недостачу основного бюджета.

(Lsm.lv)